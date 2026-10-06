В Минобороны пересмотрели закупки на 15,6 млрд грн: куда направят средства
- Минобороны совместно с Генштабом ВСУ и Командованием Сил логистики пересмотрело действующие контракты и запланированные закупки вооружения.
- По результатам пересмотра удалось высвободить 15,6 млрд грн для приоритетных потребностей Сил обороны.
Министерство обороны совместно с Генеральным штабом ВСУ и Командованием Сил логистики пересмотрело действующие контракты и закупки вооружения, которые были запланированы ранее.
Об этом Минобороны сообщило во вторник, 6 октября.
Закупки вооружения пересмотрели из-за новых потребностей ВСУ
По результатам пересмотра удалось высвободить 15,6 млрд грн. Эти средства планируют направить на обеспечение Сил обороны по более приоритетным направлениям.
Необходимость корректировки закупок в Министерстве обороны объясняют быстрыми изменениями технологий, способов ведения боевых действий и потребностей украинских подразделений.
Часть вооружения, приобретение которого планировали в 2024–2025 годах, сейчас уже не соответствует актуальным задачам Сил обороны.
В Минобороны назвали несколько причин пересмотра закупок:
- характеристики некоторых средств больше не соответствуют задачам, которые выполняют военные на поле боя;
- производители не имеют возможности обеспечить предусмотренные ранее объемы поставок;
- отдельные образцы вооружения до сих пор не прошли кодификацию;
- часть потребностей Сил обороны полностью покрывают международные партнеры;
- некоторые задачи можно выполнять более дешевыми средствами, что позволяет закупать их в большем количестве.
Часть заключенных контрактов планируют расторгнуть, тогда как отдельные запланированные закупки вообще не будут проводиться. Решения по действующим договорам будут принимать и реализовывать в соответствии с законодательством.
Производителей, которых касаются изменения, проинформировали о решении. Коммуникация с ними происходила через Агентство оборонных закупок ДОТ.
Дальнейшие действия по каждому контракту будут определять с учетом того, на каком этапе находится его выполнение и какие оплаты уже были осуществлены.
Перечень вооружения, закупки которого пересмотрели, Министерство обороны не обнародует из соображений безопасности.
Напомним, в августе сообщалось, что Министерство обороны и Агентство оборонных закупок ДОТ начинают масштабирование реформы системы питания военнослужащих.