Министерство обороны совместно с Генеральным штабом ВСУ и Командованием Сил логистики пересмотрело действующие контракты и закупки вооружения, которые были запланированы ранее.

Об этом Минобороны сообщило во вторник, 6 октября.

Закупки вооружения пересмотрели из-за новых потребностей ВСУ

По результатам пересмотра удалось высвободить 15,6 млрд грн. Эти средства планируют направить на обеспечение Сил обороны по более приоритетным направлениям.

Сейчас смотрят

Необходимость корректировки закупок в Министерстве обороны объясняют быстрыми изменениями технологий, способов ведения боевых действий и потребностей украинских подразделений.

Часть вооружения, приобретение которого планировали в 2024–2025 годах, сейчас уже не соответствует актуальным задачам Сил обороны.

В Минобороны назвали несколько причин пересмотра закупок:

характеристики некоторых средств больше не соответствуют задачам, которые выполняют военные на поле боя;

производители не имеют возможности обеспечить предусмотренные ранее объемы поставок;

отдельные образцы вооружения до сих пор не прошли кодификацию;

часть потребностей Сил обороны полностью покрывают международные партнеры;

некоторые задачи можно выполнять более дешевыми средствами, что позволяет закупать их в большем количестве.

Часть заключенных контрактов планируют расторгнуть, тогда как отдельные запланированные закупки вообще не будут проводиться. Решения по действующим договорам будут принимать и реализовывать в соответствии с законодательством.

Производителей, которых касаются изменения, проинформировали о решении. Коммуникация с ними происходила через Агентство оборонных закупок ДОТ.

Дальнейшие действия по каждому контракту будут определять с учетом того, на каком этапе находится его выполнение и какие оплаты уже были осуществлены.

Перечень вооружения, закупки которого пересмотрели, Министерство обороны не обнародует из соображений безопасности.

Напомним, в августе сообщалось, что Министерство обороны и Агентство оборонных закупок ДОТ начинают масштабирование реформы системы питания военнослужащих.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.