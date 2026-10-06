Нидерланды готовы усилить поддержку Украины в использовании истребителей F-16, в частности, обеспечить техническое обслуживание, запчасти и боеприпасы.

Нидерланды усилят поддержку Украины в использовании F-16

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, стороны обсудили последние события в войне и необходимость укрепления украинской противовоздушной обороны на фоне усиления российских атак.

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Йеттен подчеркнул, что Россия продолжает бить по гражданским объектам и энергетической инфраструктуре Украины, пытаясь усложнить жизнь в украинских городах и нанести ущерб экономике в зимний период.

Премьер Нидерландов отметил, что для эффективного использования F-16 Украина нуждается в дополнительном техническом обслуживании, комплектовании и боеприпасах. Он заверил Зеленского, что Нидерланды помогут обеспечить эти потребности.

Йеттен также заявил, что Нидерланды вместе с международными партнерами и дальше будут поддерживать Украину и следить за российскими провокациями в отношении других государств.

Напомним, что 5 октября Владимир Зеленский и Роб Йеттен провели телефонный разговор, во время которого стороны обговорили важные вопросы относительно войны в Украине.

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