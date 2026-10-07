РФ рассматривает войну против Украины как своеобразный полигон для испытания средств, которые в будущем может использовать против других государств.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 7 октября.

Зеленский о последствиях атаки на Украину

По словам президента, российская атака была массированной и комбинированной. Враг применил значительное количество баллистических и крылатых ракет и ударные Шахеды.

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— Всего количество погибших после этого массированного удара по Украине – 25 человек. Сто человек ранены, — отметил глава государства.

Зеленский добавил, что после ночного удара Россия продолжила атаки в течение дня, используя ударные дроны и авиационные бомбы.

— Такой “подарок” Путин сделал себе на день рождения. Убийство детей, убийство людей. Днем были новые удары Шахедами и авиационными бомбами, – подчеркнул президент.

Он считает, что Россия и дальше будет двигаться по пути эскалации. По его словам, санкционные направления во многом ослаблены, сигналы о возможном снятии ограничений с российских олигархов фактически означают нормализацию войны.

— Путин до сих пор может продавать нефть, считать ситуацию в долларах, в евро так, как ему все еще выгодно. Ему выгодно воевать. Война – это его натура, его идеология, — отметил он.

Владимир Зеленский добавил, что эта проблема касается не только Украины, но и всех стран Европы и западного мира.

Глава государства подчеркнул, что необходимы дополнительные шаги для поддержки Украины и усилении противовоздушной обороны.

— Очень рассчитываем на оперативные поставки от партнеров, на достаточное производство. Со всеми, кто принимает решения, мы постоянно на связи. График поставок должен быть обеспечен, – резюмировал он.

Россия испытывает в Украине сценарий войны

По словам Зеленского, Россия использует войну против Украины как своеобразное испытание того, что в будущем может применить против других стран.

Он добавил, что РФ ведет войну не только против Украины, но и против международных правил, стремясь сохранить для себя возможность действовать так же в отношении других государств.

— И то, что происходит в Украине, – репетиция того, что Россия хочет себе оставить как возможность делать с любой страной. И в Европе, и не только, – подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что нынешняя ситуация представляет проблему не только для Украины. Он призвал западные страны учитывать, что российская агрессия создает более широкую угрозу для европейской и международной безопасности.

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