Аварийные отключения света в Киеве и области 9 октября: какие районы без электричества
В части Киева и Киевской области 9 октября ввели аварийные отключения света. Графики почасовых отключений пока не действуют.
Об этом сообщили в компании ДТЭК.
Аварийные отключения света в Киеве и области 9 октября: что известно
В Киеве сегодня, 9 октября, по распоряжению Укрэнерго ввели экстренные отключения света.
По информации ДТЭК, экстренные отключения действуют на правом берегу столицы, а также в двух районах Киевской области:
- Бучанском;
- Вышгородском.
Во время экстренных отключений обычные графики не действуют, поэтому предсказать точное время возобновления электроснабжения по ним невозможно.
В то же время на левом берегу Киева и в других районах Киевской области продолжают действовать графики отключений света.
В ДТЭК отметили, что будут сообщать о дальнейших изменениях в электроснабжении.
Укрэнерго ввело аварийные отключения света в некоторых регионах Украины
Утром 9 октября в Укрэнерго сообщили о введении аварийных отключений электроэнергии в некоторых регионах Украины из-за сложной ситуации в энергосистеме после очередных российских обстрелов.
В регионах, где введены аварийные отключения, ранее опубликованные графики сейчас не действуют.
Энергетики работают над восстановлением стабильного электроснабжения. Аварийные ограничения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.
В Укрэнерго предупредили, что ситуация может меняться, поэтому потребителям советуют следить за сообщениями местных облэнерго.
Также украинцев, у которых есть электричество, призвали экономно расходовать его.