В части Киева и Киевской области 9 октября ввели аварийные отключения света. Графики почасовых отключений пока не действуют.

Об этом сообщили в компании ДТЭК.

Аварийные отключения света в Киеве и области 9 октября: что известно

В Киеве сегодня, 9 октября, по распоряжению Укрэнерго ввели экстренные отключения света.

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По информации ДТЭК, экстренные отключения действуют на правом берегу столицы, а также в двух районах Киевской области:

Бучанском;

Вышгородском.

Во время экстренных отключений обычные графики не действуют, поэтому предсказать точное время возобновления электроснабжения по ним невозможно.

В то же время на левом берегу Киева и в других районах Киевской области продолжают действовать графики отключений света.

В ДТЭК отметили, что будут сообщать о дальнейших изменениях в электроснабжении.

Укрэнерго ввело аварийные отключения света в некоторых регионах Украины Утром 9 октября в Укрэнерго сообщили о введении аварийных отключений электроэнергии в некоторых регионах Украины из-за сложной ситуации в энергосистеме после очередных российских обстрелов. В регионах, где введены аварийные отключения, ранее опубликованные графики сейчас не действуют. Энергетики работают над восстановлением стабильного электроснабжения. Аварийные ограничения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме. В Укрэнерго предупредили, что ситуация может меняться, поэтому потребителям советуют следить за сообщениями местных облэнерго. Также украинцев, у которых есть электричество, призвали экономно расходовать его.

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