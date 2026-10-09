В субботу, 10 октября, в некоторых регионах Украины в течение суток будут применяться меры, направленные на ограничение потребления электроэнергии.

Об этом заявили в Укрэнерго.

Графики отключения света 10 октября: что известно

— Завтра, 10 октября, в части регионов Украины вынужденно будут применяться меры по ограничению потребления, — говорится в сообщении.

00:00–23:59 — графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;

06:00–23:59 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей).

Причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

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В Укрэнерго объяснили, что отключения света в Украине вызваны российскими атаками на объекты генерации, подстанции, линии передачи и распределения электроэнергии.

Из-за уничтожения генерирующих мощностей отдельные регионы испытывают дефицит электроэнергии и зависят от ее передачи на большие расстояния.

Повреждения сетей затрудняют доставку электроэнергии потребителям даже при наличии ее избытка в других областях.

Аварийно-восстановительные работы задерживаются из-за постоянных воздушных тревог и повторных российских ударов по местам, где работают энергетики.

Поэтому в отдельных регионах приходится ограничивать потребление электроэнергии, тогда как в других таких ограничений нет и даже осуществляется экспорт электроэнергии.

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