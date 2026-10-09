В ночь на 9 октября Россия атаковала Украину беспилотниками разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 9 октября: что известно

В ночь на 9 октября, начиная с 18:00 8 октября, российские войска атаковали Украину 136 беспилотниками.

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Во время атаки противник применил:

ударные БпЛА типа Shahed, из которых 93 были реактивными;

беспилотники Гербера;

дроны-имитаторы типа Пародия.

Беспилотники запускали из районов Орла и Приморско-Ахтарска в РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным на 08:00, противовоздушная оборона сбила или подавила 114 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов.

Среди уничтоженных целей — 77 реактивных Shahed.

При этом попадания средств воздушного нападения противника зафиксированы в восьми местах. Еще в семи местах упали обломки сбитых целей.

По состоянию на 08:00 атака продолжалась — в воздушном пространстве Украины оставались несколько вражеских беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 689-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.