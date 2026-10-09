РФ ночью атаковала Украину 136 дронами: более 90 из них — реактивные
В ночь на 9 октября Россия атаковала Украину беспилотниками разных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 9 октября: что известно
В ночь на 9 октября, начиная с 18:00 8 октября, российские войска атаковали Украину 136 беспилотниками.
Во время атаки противник применил:
- ударные БпЛА типа Shahed, из которых 93 были реактивными;
- беспилотники Гербера;
- дроны-имитаторы типа Пародия.
Беспилотники запускали из районов Орла и Приморско-Ахтарска в РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным на 08:00, противовоздушная оборона сбила или подавила 114 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов.
Среди уничтоженных целей — 77 реактивных Shahed.
При этом попадания средств воздушного нападения противника зафиксированы в восьми местах. Еще в семи местах упали обломки сбитых целей.
По состоянию на 08:00 атака продолжалась — в воздушном пространстве Украины оставались несколько вражеских беспилотников.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 689-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.