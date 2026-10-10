В Киеве на Южной Борщаговке произошло аварийное отключение света из-за атаки врага
В Киеве из-за российской атаки на энергообъекты в районе Южная Борщаговка зафиксировано аварийное отключение света.
Об этом сообщают в компании ДТЭК Киевские электросети.
Отключение света в Киеве
Энергетики уже работают, чтобы как можно скорее вернуть свет потребителям.
В Киевской городской администрации сообщили, что из-за исчезновения напряжения в метрополитене временно остановили движение поездов и работу эскалаторов.
В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных дронов. Впоследствии мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе зафиксировано падение обломков БпЛА на 25-этажный жилой дом.
Также в этом же районе обломки попали в 8-этажное офисное здание.
Накануне компания Укрэнерго сообщала, что 10 октября в некоторых регионах Украины в течение суток будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Из-за уничтожения генерирующих мощностей отдельные регионы испытывают дефицит электроэнергии и зависят от ее передачи на большие расстояния.