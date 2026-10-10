В Киеве из-за российской атаки на энергообъекты в районе Южная Борщаговка зафиксировано аварийное отключение света.

Об этом сообщают в компании ДТЭК Киевские электросети.

Отключение света в Киеве

Энергетики уже работают, чтобы как можно скорее вернуть свет потребителям.

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В Киевской городской администрации сообщили, что из-за исчезновения напряжения в метрополитене временно остановили движение поездов и работу эскалаторов.

В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных дронов. Впоследствии мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе зафиксировано падение обломков БпЛА на 25-этажный жилой дом.

Также в этом же районе обломки попали в 8-этажное офисное здание.

Накануне компания Укрэнерго сообщала, что 10 октября в некоторых регионах Украины в течение суток будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Из-за уничтожения генерирующих мощностей отдельные регионы испытывают дефицит электроэнергии и зависят от ее передачи на большие расстояния.

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