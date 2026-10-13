В Кривом Роге готовятся к отопительному сезону 2026-2027 годов. Коммунальщики ремонтируют тепловые сети и готовят котельные к работе, несмотря на нехватку работников и финансирования.

Исполком городского совета уже принял решение о начале отопительного сезона и определил условия, при которых в домах появится тепло.

Когда дадут тепло в Кривом Роге, читайте в материале Фактов ICTV.

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Когда начнется отопительный сезон в Кривом Роге

Исполнительный комитет Криворожского городского совета 25 сентября 2026 года принял решение № 1322 о начале отопительного сезона 2026-2027 годов.

Конкретной календарной даты включения отопления в документе нет. Согласно решению, отопительный сезон в Кривом Роге должны начать после устойчивого снижения температуры воздуха. Для этого среднесуточная температура должна держаться на уровне +8 °C или ниже в течение трех суток подряд.

Во время военного положения начало отопительного сезона может определять комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при исполкоме городского совета.

Подачу теплоносителя в учебные заведения, учреждения здравоохранения и на другие объекты социальной сферы предусмотрено осуществлять по письменным заявкам соответствующих учреждений.

Таким образом, когда включат отопление в Кривом Роге в 2026 году, будет зависеть от погодных условий и решения городской комиссии.

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В городском совете сообщили, что подготовка к отопительному сезону продолжается в условиях нехватки персонала и средств. Об этом заявил глава Совета обороны города Александр Вилкул во время проверки ремонта тепловых сетей в Металлургическом районе.

В частности, коммунальное предприятие Криворожтеплосеть планирует обновить около 40 км трубопроводов. Также к началу отопительного сезона должны подготовить 66 котельных, полностью запустить пять новых блочно-модульных котельных, капитально отремонтировать 12 котлов, реконструировать узлы на 13 котельных и восстановить 6 км тепловой изоляции.

Отдельные работы проводят на тепловых сетях от котельной КМК в Металлургическом районе. От этих участков зависит теплоснабжение 294 жилых домов, 20 учебных заведений, двух медицинских учреждений и четырех организаций.

По информации городского совета, трубопроводы на обоих участках уже проложили и провели гидравлические испытания. Сейчас специалисты наносят тепловую изоляцию, красят трубы, устанавливают опоры и готовят тепловые камеры к реконструкции.

Обновление сетей должно уменьшить потери тепла при транспортировке теплоносителя и повысить надежность теплоснабжения. Работы финансируют из городского бюджета, а завершить монтаж трубопроводов планируют до начала отопительного сезона.

Таким образом, отопительный сезон в Кривом Роге в 2026 году начнется после выполнения погодных условий и соответствующего решения городской комиссии. Отдельную утвержденную дату подачи тепла в жилые дома решение исполкома № 1322 не устанавливает.

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