Сегодня утром в Купянске россияне якобы проводили эвакуацию гражданского населения, однако сами же обстреляли группу из минометов и артиллерии. Среди людей были женщины и ребенок.

Об этом сообщают военные корпуса Хартия.

Обстрел мирных жителей в Купянске

Утром оккупанты вели колонну мирных жителей — двух женщин, ребенка и нескольких мужчин — к газопроводу Шебелинка — Острогожск. По дороге группа неоднократно попадала под минометный и артиллерийский огонь.

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Разведывательные дроны Сил обороны зафиксировали обстрел. На видео видно, что среди гражданских лиц есть жертвы.

Украинские военные огонь не открывали.

В Хартии установили, что обстрел велся с восточного берега Оскола, где находятся оккупанты.

– Гражданское население — живой щит для россиян, а затем — их мишень для информационной провокации. Мы подчеркиваем, что этот обстрел является сознательной провокацией, и предупреждаем: российские СМИ могут использовать кадры с места событий, чтобы обвинить Украину в ударе по гражданским лицам, – подчеркнули украинские военные.

Ранее в Группировке Объединенных сил также отметили, что россияне используют мирных жителей в качестве живого щита.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 693-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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