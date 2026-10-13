Россияне обстреляли группу мирных жителей в Купянске: Хартия предупредила о провокации
- Утром россияне вели группу мирных жителей, среди которых были две женщины и ребенок, к газопроводу для эвакуации.
- Колонна неоднократно попадала под минометный и артиллерийский обстрел.
Сегодня утром в Купянске россияне якобы проводили эвакуацию гражданского населения, однако сами же обстреляли группу из минометов и артиллерии. Среди людей были женщины и ребенок.
Об этом сообщают военные корпуса Хартия.
Обстрел мирных жителей в Купянске
Утром оккупанты вели колонну мирных жителей — двух женщин, ребенка и нескольких мужчин — к газопроводу Шебелинка — Острогожск. По дороге группа неоднократно попадала под минометный и артиллерийский огонь.
Разведывательные дроны Сил обороны зафиксировали обстрел. На видео видно, что среди гражданских лиц есть жертвы.
Украинские военные огонь не открывали.
В Хартии установили, что обстрел велся с восточного берега Оскола, где находятся оккупанты.
– Гражданское население — живой щит для россиян, а затем — их мишень для информационной провокации. Мы подчеркиваем, что этот обстрел является сознательной провокацией, и предупреждаем: российские СМИ могут использовать кадры с места событий, чтобы обвинить Украину в ударе по гражданским лицам, – подчеркнули украинские военные.
Ранее в Группировке Объединенных сил также отметили, что россияне используют мирных жителей в качестве живого щита.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 693-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.