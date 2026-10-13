Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что с Украиной делятся разведывательными данными.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на заявление Дональда Трампа.

Украина продолжает получать разведданные

Дональду Трампу задали вопрос, перестали ли делиться разведывательными данными с Украиной.

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– Нет. Мы помогаем им. Но на самом деле мы помогаем им прийти к окончательному решению. Мы хотим, чтобы война кончилась. Мы помогаем им и делимся разведданными. Мы хотим, чтобы война кончилась. Поэтому мы сотрудничаем с ними и с Россией, чтобы покончить с войной, — сказал Трамп.

Такой вопрос возник после того, как накануне Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Россияне запустили более ста беспилотников и пять баллистических ракет, заявил президент Владимир Зеленский.

— Разведывательная информация о пусках российских баллистических ракет помогает спасать жизнь, и это один из самых важных вопросов. Наличие заблаговременного предупреждения о баллистических ракетах помогает предотвратить гибель людей. На этот удар — к сожалению, предупреждения от партнеров не было, — отметил Зеленский.

Киев получает информацию о приближении российских ракет через систему Центра управления боевыми действиями, которую используют и контролируют военные США и стран НАТО.

В то же время, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что обмен разведывательными данными через эту платформу продолжается.

— Они [американцы] сообщили украинцам, что предупреждение не поступило из-за плохих погодных условий, что в Киеве не считают это достаточным основанием. Поэтому все больше людей беспокоятся, что настоящая причина могла быть другой, — сообщил изданию Politico чиновник, осведомленный о ситуации.

Система предупреждения о ракетных ударах и раньше давала сбои. Это подтвердил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Иногда эта информация не поступает. Это не первый случай… Если в этот раз возникли конкретные технические проблемы, думаю, специалисты в этом разберутся, — заметил военный.

Источник : Суспільне, Politico

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