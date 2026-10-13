Украина передала США предложения по проведению следующих встреч и готова к ним в ближайшие дни.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 13 октября.

Украина готова к следующим переговорам

— Украина готова к встречам, Украина поддержала президента Америки в вопросе об энергетическом прекращении огня. Нужно, чтобы Россия тоже была в этой договоренности. Наша команда направила американской стороне соответствующие предложения относительно возможных следующих наших встреч, следующих наших разговоров, – отметил глава государства.

Он добавил, что украинская сторона готова к встрече в ближайшие дни. Это предложение Зеленский передал через команду переговорщиков Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру.

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Президент отметил, что украинская команда находится в постоянной коммуникации с американской стороной. Нужно работать на мир, нужно искать варианты правильных действий”.

Он подчеркнул, что Украина всегда настроена на конструктивный диалог, ее позиция четко направлена на защиту независимости украинского народа.

Обмен разведывательными данными

Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на полноценное сотрудничество с партнерами в обмене разведывательными данными, поскольку это “дает больше защиты жизни, позволяет уберечь больше людей”.

— Наши военные и разведки должны сотрудничать на полном уровне, и с нашей стороны есть все необходимое. Мы рассчитываем на такой же уровень и от наших партнеров, – сказал он.

Зеленский напомнил, что вчера российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву. Было выпущено пять ракет, которые Силы обороны обнаружили лишь за несколько секунд до удара. Предупреждение от партнеров об этой атаке не поступало.

— Обычно такое предупреждение есть, и это очень весомая вещь – помогает нашей защите… И именно поэтому мы говорим нашим партнерам, что их сотрудничество с Украиной дает больше защиты жизни, позволяет уберечь больше людей и останавливать российские убийства, – подчеркнул глава государства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что информация о якобы прекращении обмена разведывательными данными с Украиной не соответствует действительности.

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