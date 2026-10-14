Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москву нужно не уговаривать прекратить войну, а принуждать к этому посредством санкций, усиления давления и поддержки Украины.

Так он отреагировал на очередные российские атаки, в том числе удар по Луцку, в результате которого погибли шесть человек.

Москву нужно не уговаривать, а заставлять остановиться — Зеленский

По словам главы государства, в результате атаки российского дрона Shahed на Луцк погибли шесть человек, еще 13 получили ранения. В городе повреждены гражданские объекты, в том числе жилой дом и магазин.

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Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что Россия продолжает терроризировать мирное население Украины.

Президент напомнил, что удар по Луцку произошел после массированной ночной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру. В Киеве, Киевской и Харьковской областях до сих пор продолжаются восстановительные работы.

В то же время, российские войска уже запускают новую волну беспилотников, продолжая оказывать постоянное давление на украинцев.

Зеленский подчеркнул, что такими действиями Россия демонстрирует нежелание завершать войну, несмотря на призывы со стороны США и американского президента.

Глава государства подчеркнул, что только усиление международного давления способно заставить Кремль прекратить агрессию.

– Именно поэтому Москву нужно не уговаривать, а заставлять остановиться – усилением давления, санкциями и помощью Украины, которая позволяет защищать людей от этих атак, – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина ожидает конкретных шагов от международных партнеров, в частности, лидеров стран G7 и всех государств, поддерживающих установление мира.

По его словам, если на Россия не будут оказывать давление, она будет продолжать атаки, которые приводят к гибели людей.

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