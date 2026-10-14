В Европейской комиссии заявили, что нет подтверждений прекращения обмена разведывательными данными между США и Украиной. В то же время в Брюсселе знают о сообщениях о замедлении работы Starlink для украинских военных, однако пока воздерживаются от комментариев.

Еврокомиссия об обмене разведданными между Украиной и США

В Еврокомиссии на брифинге 14 октября прокомментировали ситуацию с разведданными США и Starlink.

Главный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо отметила, что пока нет никаких свидетельств того, что Соединенные Штаты перестали передавать Украине разведывательную информацию.

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Так она ответила на вопрос относительно заявлений президента Владимира Зеленского об отсутствии преждевременных предупреждений от партнеров о российских ударах баллистическими ракетами.

— У нас нет никаких признаков того, что обмен разведывательной информацией с Украиной прекратился, — сообщил Паула Пиньо.

Относительно сообщений об ограничении скорости Starlink для военных, то в Еврокомиссии отметили, что смогут прокомментировать ситуацию после получения дополнительных данных.

В то же время спикер Еврокомиссии Тома Ренье сообщил, что Евросоюз уже обсуждает с Украиной возможность подключения к защищенной системе спутниковой связи GOVSATCOM.

Эта система начала работу в январе 2026 года и использует имеющиеся спутниковые мощности стран ЕС. Она может обеспечить Украине дополнительными возможностями связи для гражданских нужд.

По словам Ренье, обеспечить военные нужды Украины гораздо сложнее. Сейчас у Евросоюза нет полноценной альтернативы Starlink, которую можно было бы предложить украинским военным.

Одним из возможных решений является привлечение коммерческих операторов спутниковой связи. В ЕС рассматривают возможность интеграции таких услуг в GOVSATCOM уже в начале 2027 года.

Однако это не гарантирует, что Украина сможет получить полноценную замену Starlink в указанные сроки.

Параллельно Евросоюз работает над созданием собственной спутниковой группировки IRIS², которая будет насчитывать более 300 спутников.

По словам представителя Еврокомиссии, полноценный запуск этой системы ожидается до 2029 года.

Источник : Радио Свобода

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