Контрразведка Службы безопасности сорвала попытку зарегистрировать для России одну из крупнейших партий спутниковых станций Starlink. В Киеве задержали агента ФСБ, который планировал активировать для россиян 148 интернет-терминалов.

Об этом СБУ сообщила в среду, 14 октября.

Агент ФСБ пытался оформить 148 Starlink для РФ

По данным спецслужбы, оперативные действия украинской контрразведки не позволили врагу использовать терминалы для планирования боевых операций в Донецкой и Запорожской областях.

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Расследование установило, что задание российской спецслужбы выполнял 18-летний бывший студент одного из столичных колледжей, которого завербовала ФСБ.

В поле зрения российской спецслужбы юноша попал после того, как окончил обучение на электросварщика и начал искать “быстрые” заработки в Telegram-каналах.

— В одном из чатов на него вышел сотрудник ФСБ и предложил сотрудничество в обмен на обещание “легких” денег. В течение нескольких дней после вербовки фигурант оформил 15 Старлинков, используя паспортные данные своих родственников и знакомых, — говорится в сообщении.

После этого агент подготовил фиктивные персональные данные, чтобы зарегистрировать для российской спецслужбы еще 133 терминала.

Контрразведчики СБУ разоблачили злоумышленника, задокументировали его подрывную деятельность и задержали с поличным возле почтового отделения. Там он собирался активировать очередную партию интернет-станций.

Кроме того, правоохранители заблокировали ранее оформленные терминалы Starlink. Их регистрационные данные фигурант передал своему куратору из России через мессенджер.

Во время обысков у задержанного изъяли несколько смартфонов, которые содержат доказательства его сотрудничества с врагом.

Следователи СБУ объявили ему подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. За инкриминируемое преступление ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Напомним, в июле военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Днепре мужчину, который согласился зарегистрировать для врага системы Starlink.

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