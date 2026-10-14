Регистрация 148 Starlink для россиян: СБУ задержала 18-летнего агента ФСБ
Контрразведка Службы безопасности сорвала попытку зарегистрировать для России одну из крупнейших партий спутниковых станций Starlink. В Киеве задержали агента ФСБ, который планировал активировать для россиян 148 интернет-терминалов.
Об этом СБУ сообщила в среду, 14 октября.
Агент ФСБ пытался оформить 148 Starlink для РФ
По данным спецслужбы, оперативные действия украинской контрразведки не позволили врагу использовать терминалы для планирования боевых операций в Донецкой и Запорожской областях.
Расследование установило, что задание российской спецслужбы выполнял 18-летний бывший студент одного из столичных колледжей, которого завербовала ФСБ.
В поле зрения российской спецслужбы юноша попал после того, как окончил обучение на электросварщика и начал искать “быстрые” заработки в Telegram-каналах.
— В одном из чатов на него вышел сотрудник ФСБ и предложил сотрудничество в обмен на обещание “легких” денег. В течение нескольких дней после вербовки фигурант оформил 15 Старлинков, используя паспортные данные своих родственников и знакомых, — говорится в сообщении.
После этого агент подготовил фиктивные персональные данные, чтобы зарегистрировать для российской спецслужбы еще 133 терминала.
Контрразведчики СБУ разоблачили злоумышленника, задокументировали его подрывную деятельность и задержали с поличным возле почтового отделения. Там он собирался активировать очередную партию интернет-станций.
Кроме того, правоохранители заблокировали ранее оформленные терминалы Starlink. Их регистрационные данные фигурант передал своему куратору из России через мессенджер.
Во время обысков у задержанного изъяли несколько смартфонов, которые содержат доказательства его сотрудничества с врагом.
Следователи СБУ объявили ему подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. За инкриминируемое преступление ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.
Напомним, в июле военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Днепре мужчину, который согласился зарегистрировать для врага системы Starlink.