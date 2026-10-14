Ограничение скорости работы терминалов Starlink компанией SpaceX может привести к значительным человеческим потерям.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, отрывки из которого опубликовали в соцсети X.

Зеленский прокомментировал ограничения Starlink в Украине

— Это большая ошибка. Это решение приведет к большим потерям среди людей… Если атаки будут продолжаться и Starlink не будет работать, это не принесет пользы, – отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина просит включить Starlink. По его словам, “это будет честно и справедливо, как между партнерами”.

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Ранее советник президента Сергей Бескрестнов с позывным Флеш сообщил, что SpaceX ввела ограничения скорости работы терминалов Starlink во время движения. Это привело к срыву нескольких военных миссий.

— Сейчас ограничение касается военного пакета услуг StarShield и установлено на скорость 100 миль в час. Наши силы обороны не получали предупреждения о таком ограничении, и это привело к срыву ряда миссий, – сказал он.

Бескрестнов считает, что введенные ограничения не случайны и связаны “с текущей политической ситуацией”.

Информацию о проблемах с работой терминалов подтвердил бывший советник министра обороны и волонтер Сергей Стерненко со ссылкой на военнослужащих.

По его словам, военные сообщают об усилении ограничений на использование терминалов спутниковой связи Starlink украинскими операторами.

Стерненко добавил, что скорость, после которой связь начинает пропадать – 60-70 км/ч.

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