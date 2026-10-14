Украина чувствует предательство из-за потери такого сильного союзника, как Соединенные Штаты, однако не намерена сдаваться.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Зеленский о потере партнерства с США

Глава государства подчеркнул, что для украинцев борьба за свою страну — это вопрос выживания, а не бизнеса.

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— Мы не продаем нашу страну. Послушайте, ребята, для нас это не бизнес. Это наши жизни. Это наша страна, наш дом, наши дети, — отметил президент.

Комментируя позицию президента США Дональда Трампа и его окружения, Зеленский выразил убеждение, что они выбирают неправильную сторону истории.

— Если вы посередине, вы должны оставаться посередине, а не на неправильной стороне. Я думаю, что советники Трампа ошибаются. Я не знаю, кто подталкивает его к неправильной стороне. Это не правильная сторона истории, — подчеркнул президент.

В последнее время отношения между Киевом и Вашингтоном стали напряженными. Президент США заявил, что Владимир Зеленский якобы имел не одну возможность завершить войну, однако не воспользовался ни одной из них.

Дональд Трамп заявил, что украинские власти не демонстрируют готовности договариваться о прекращении войны, поэтому посоветовал украинцам выбрать другого президента.

Американский лидер также раскритиковал украинские удары по российским НПЗ, которые производят дизельное топливо.

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