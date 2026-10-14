Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 14 октября: ВСУ ликвидировали 1 650 оккупантов, 54 артсистемы и 1 827 БпЛА
Потери врага на 14 октября 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 1 650 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 694-е сутки полномасштабной войны превысили 1,557 млн.
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Потери РФ на 14 октября 2026 года
- личного состава — около 1 557 350 (+1 650);
- танков — 12 414 (+2);
- боевых бронированных машин — 25 535 (+1);
- артиллерийских систем — 51 195 (+54);
- реактивных систем залпового огня — 2 212 (+1);
- средств противовоздушной обороны — 1 704;
- самолетов — 443;
- вертолетов — 356;
- наземных робототехнических комплексов — 2 951 (+9);
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 563 589 (+1 827);
- крылатых ракет — 5 126;
- кораблей (катеров) — 35;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 162 789 (+371);
- специальной техники — 4 828 (+5).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 694-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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