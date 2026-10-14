Потери врага на 14 октября 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 1 650 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 694-е сутки полномасштабной войны превысили 1,557 млн.

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Потери РФ на 14 октября 2026 года

  • личного состава — около 1 557 350 (+1 650);
  • танков — 12 414 (+2);
  • боевых бронированных машин — 25 535 (+1);
  • артиллерийских систем — 51 195 (+54);
  • реактивных систем залпового огня — 2 212 (+1);
  • средств противовоздушной обороны — 1 704;
  • самолетов — 443;
  • вертолетов — 356;
  • наземных робототехнических комплексов — 2 951 (+9);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня — 563 589 (+1 827);
  • крылатых ракет — 5 126;
  • кораблей (катеров) — 35;
  • подводных лодок — 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 162 789 (+371);
  • специальной техники — 4 828 (+5).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 694-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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