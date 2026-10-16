Ремонт укрытия ЧАЭС после атаки РФ: страны G7 предоставят €260 млн
- Страны G7 выделят €260 млн на ремонт укрытия ЧАЭС.
- Российский дрон повредил сооружение 14 февраля 2025 года.
- ЕБРР созывает конференцию доноров в Париже 9 ноября 2026 года.
Страны Группы семи (G7) выделят €260 млн на срочный ремонт нового безопасного укрытия на Чернобыльской АЭС, которое получило серьезные повреждения в результате российской атаки в феврале 2025 года.
Об этом сообщает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
Ремонт укрытия ЧАЭС: сколько средств нужно
В феврале 2025 года российский ударный дрон повредил внутреннюю и внешнюю облицовку нового безопасного укрытия ЧАЭС, а также критически важные системы сооружения.
В результате атаки были нарушены две основные функции укрытия: содержание радиоактивных материалов и обеспечение демонтажа старого саркофага над четвертым реактором, разрушенным во время аварии 1986 года.
По предварительным оценкам, на устранение повреждений и полное восстановление функциональности сооружения требуется не менее €500 млн. Следовательно, объявленное финансирование от G7 покроет часть необходимых затрат.
Ремонтные работы должны быть завершены к 2030 году. Это необходимо для минимизации рисков коррозии стальной арки и обеспечения срока эксплуатации укрытия – 100 лет.
Страны G7 также призвали других международных партнеров присоединиться к финансированию.
Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо сообщила, что банк созывает конференцию доноров в Париже 9 ноября, чтобы привлечь дополнительные средства для срочного ремонта укрытия.
Напомним, что ночью 14 февраля 2025 года россияне атаковали ударным дроном с фугасной боевой частью Арку нового безопасного конфайнмента над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. После ликвидации пожара наполнитель защитной оболочки Арки НБК продолжал тлеть.
Напомним, что в конце февраля 2026 года Кабмин выделил на то, чтобы обезопасить конфайнмент Чернобыльской АЭС, более 1,6 млрд грн бюджетных средств.
Фото: Светлана Гринчук