К концу минувших суток на фронте произошло 215 боевых столкновений. Российский враг нанес один ракетный удар и 65 авиационных ударов, сбросил 228 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 5173 дрона-камикадзе и произвел 2088 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 18 октября 2026

Потери врага на 18 октября

личного состава – около 1 565 060 (+2 090) человек,

танков – 12 416 (+1) ед.

боевых бронированных машин – 25 561 (+7) ед.

артиллерийских систем – 51 293 (+27) ед.

РСЗО – 2 224 (+3) ед.

средств ПВО – 1 711 (+1) ед.

самолетов – 449 (+6) ед.

вертолетов – 356 ед.,

наземных робототехнических комплексов – 2 968 (+6) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 568 358 (+1 372) ед.

крылатых ракет – 5 134 (+4) ед.

кораблей / катеров – 35 ед.,

подлодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 164 246 (+363) ед.

специальной техники – 4 835 (+5) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 698-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Сейчас смотрят

Фото: 160 омбр/Сухопутные войска ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.