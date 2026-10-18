К концу минувших суток на фронте произошло 215 боевых столкновений. Российский враг нанес один ракетный удар и 65 авиационных ударов, сбросил 228 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 5173 дрона-камикадзе и произвел 2088 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 18 октября 2026

Потери врага на 18 октября

  • личного состава – около 1 565 060 (+2 090) человек,
  • танков – 12 416 (+1) ед.
  • боевых бронированных машин – 25 561 (+7) ед.
  • артиллерийских систем – 51 293 (+27) ед.
  • РСЗО – 2 224 (+3) ед.
  • средств ПВО – 1 711 (+1) ед.
  • самолетов – 449 (+6) ед.
  • вертолетов – 356 ед.,
  • наземных робототехнических комплексов – 2 968 (+6) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 568 358 (+1 372) ед.
  • крылатых ракет – 5 134 (+4) ед.
  • кораблей / катеров – 35 ед.,
  • подлодок – 2 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 164 246 (+363) ед.
  • специальной техники – 4 835 (+5) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 698-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Фото: 160 омбр/Сухопутные войска ВСУ

Источник: Генштаб ВСУ, ISW

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