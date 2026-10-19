61% украинцев категорически против сдачи Донбасса России – опрос КМИС
Большинство украинцев не согласны на передачу всего Донбасса под контроль России даже в обмен на гарантии безопасности. Такую позицию разделяют 61% граждан.
Поддержали бы такое решение 35% респондентов, свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС).
Украинцы против передачи Донбасса России
Опрос проводили с 8 по 16 октября. По сравнению с исследованием, которое состоялось в конце июля — начале августа, статистически значимых изменений в отношении украинцев к этому предложению не зафиксировали.
8–9 октября, до объявления “дизельного соглашения” между США и РФ и последующего давления на Украину, 57% украинцев категорически выступали против передачи всего Донбасса России в обмен на гарантии безопасности.
Во всех макрорегионах Украины половина или большинство опрошенных отвергают предложение вывести украинские войска из Донбасса в обмен на гарантии безопасности.
Больше всего сторонников такого варианта – среди жителей восточных областей, преимущественно Харьковской области. Там в общей сложности 45% респондентов допускают возможность его одобрения, однако 51% категорически выступают против.
В других регионах, включая юг и нижнее Поднепровье, от 60% до 66% опрошенных категорически отвергают это предложение. В Киеве против него выступают 66% респондентов.
Сколько украинцы готовы терпеть войну
62% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо, 4% готовы терпеть войну в течение одного года.
Более короткий срок (от нескольких месяцев до полугода) назвали 21% опрошенных. Еще 13% не смогли определиться с ответом.
Для сравнения, среди респондентов, которых опрашивали 8–9 октября, 60% заявили о готовности терпеть войну столько, сколько будет необходимо.
Согласно результатам опроса, только 10% опрошенных надеются, что война завершится до конца 2026 года. 13% ожидают ее завершения в первой половине 2027 года, а 17% – до конца 2027 года.
Таким образом, в общей сложности 40% респондентов прогнозируют окончание войны не позднее конца следующего года.
При этом 39% украинцев считают, что война продлится до 2028 года или дольше. Еще 21% не имеют определенного мнения относительно сроков ее завершения.
Исполнительный директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий заявил, что результаты опроса свидетельствуют о недостаточном понимании Украины и украинцев со стороны многих западных и восточных партнеров.
— Результаты нашего опроса еще раз подтверждают, что многие и на Западе, и на Востоке до сих пор имеют ограниченное понимание Украины и украинцев (и до сих пор как будто смотрят на нас сквозь очки российской экспертизы), – прокомментировал он.
Грушецкий подчеркнул, что украинцы настаивают на необходимости сопротивления, несмотря на многочисленные удары России баллистическими ракетами и дронами.
По его словам, это также касается и попыток некоторых партнеров давить на украинцев, чтобы те согласились на условия фактической капитуляции, которые пытаются прикрыть обещаниями будущей поддержки, не имеющими реальных оснований.
— Вновь повторю, украинцы хотят мира, но между капитуляцией сейчас с почти неизбежным риском российского геноцида в дальнейшем и сопротивлением сейчас с надеждой добиться приемлемых условий украинцы выбирают продолжать сопротивление, – отметил исполнительный директор КМИС.
Исследование проводилось с 8 по 16 октября методом телефонных интервью (CATI). Для опроса использовали случайную выборку мобильных телефонных номеров на всех подконтрольных правительству территориях Украины. В исследовании принял участие 1 031 респондент в возрасте от 18 лет.