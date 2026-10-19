Россияне атаковали Новую Волагу Харьковской области ударным Шахедом. В результате обстрела погибли шесть человек, среди них есть дети. Украина призывает международных партнеров усилить санкционное давление на Россию и остановить убийства.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил вечером 19 октября.

Зеленский прокомментировал убийство людей в Новой Водолаге

— Шахед ударил фактически прямо по людям — по парку возле обычного кафе. Абсолютное зверство. Шесть человек погибли, и среди них дети, — отметил глава государства.

По словам Зеленского, среди погибших — девочка Ангелина, которой было чуть больше года. Ребенок родился в августе 2025 года. Она погибла прямо в коляске.

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— Ее маму звали Инна, она умерла в больнице… Другой убитой девочке было 11 лет. Мои соболезнования родным и близким. Еще 14 человек ранены, и среди них еще шестеро детей, — добавил он.

Президент поблагодарил всех, кто поддерживает Украину, помогает сбивать российские ударные беспилотники и ракеты, а также противодействовать штурмам российских войск.

— Это страшные фото, но за ними — сломанные жизни и правда об этой войне. Нужна защита жизни. Нужна ПВО для Украины. Нельзя думать о деньгах с Россией, пока она продолжает свою тупую войну, — подчеркнул глава государства.

Зеленский повторил, что необходимо сохранять санкции против России, пока она не прекратит убийства.

Он призвал США продемонстрировать решительность и применить закон Линдси Грэма, а европейских партнеров — не прекращать поддержку Украины.

Президент отметил, что международное сообщество должно прилагать все усилия для достижения мира и обеспечения безопасности.

По словам главы государства, Украина стремится к завершению войны, тогда как Россия продолжает настаивать на убийствах.

— Мир имеет достаточно силы, чтобы остановить войну. Нужно этой силой наконец воспользоваться — против убийц, — резюмировал он.

Напомним, 17 октября в Харькове прогремели мощные взрывы. Российские войска нанесли баллистический удар на границе Слободского и Основянского районов города. В результате атаки ранения получили четыре человека.

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