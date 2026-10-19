В Печерском районе Киева в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки произошла стрельба. Открыл огонь мужчина, которого доставили в учреждение из-за нарушения правил мобилизации.

Об этом сообщила Национальная полиция в понедельник, 19 октября.

Стрельба в ТЦК на Печерске 19 октября: что известно

Согласно сообщению, в результате инцидента ранения получили трое полицейских и трое военнослужащих. Всех пострадавших доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.

Сейчас смотрят

Мужчину, открывшего огонь, задержали. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения и представители главного управления полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства стрельбы.

В Киевском областном ТЦК и СП уточнили, что сегодня около 19:00 в помещение Печерского районного территориального центра комплектования доставили гражданина, нарушившего законодательство о мобилизации.

— Во время проверки гражданин достал оружие и открыл огонь по представителям полиции и военнослужащим территориального центра комплектования и социальной поддержки, — говорится в сообщении.

На месте работают правоохранители и следственно-оперативные группы, которые устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, 11 сентября в городе Шептицкий Львовской области неизвестный напал на военнослужащего ТЦК и СП во время проверки военно-учетных документов.

Военный получил ранение шеи и был госпитализирован. Нападавший скрылся с места происшествия, после чего его объявили в розыск.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.