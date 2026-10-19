Стрельба в Печерском ТЦК Киева: шестеро раненых, стрелка задержали
- У Печерському ТЦК у Києві чоловік відкрив стрілянину, поранивши трьох поліцейських і трьох військовослужбовців.
- Стрільця затримали, правоохоронці встановлюють обставини події.
В Печерском районе Киева в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки произошла стрельба. Открыл огонь мужчина, которого доставили в учреждение из-за нарушения правил мобилизации.
Об этом сообщила Национальная полиция в понедельник, 19 октября.
Стрельба в ТЦК на Печерске 19 октября: что известно
Согласно сообщению, в результате инцидента ранения получили трое полицейских и трое военнослужащих. Всех пострадавших доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.
Мужчину, открывшего огонь, задержали. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения и представители главного управления полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства стрельбы.
В Киевском областном ТЦК и СП уточнили, что сегодня около 19:00 в помещение Печерского районного территориального центра комплектования доставили гражданина, нарушившего законодательство о мобилизации.
— Во время проверки гражданин достал оружие и открыл огонь по представителям полиции и военнослужащим территориального центра комплектования и социальной поддержки, — говорится в сообщении.
На месте работают правоохранители и следственно-оперативные группы, которые устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, 11 сентября в городе Шептицкий Львовской области неизвестный напал на военнослужащего ТЦК и СП во время проверки военно-учетных документов.
Военный получил ранение шеи и был госпитализирован. Нападавший скрылся с места происшествия, после чего его объявили в розыск.