Силы обороны Украины нанесли удары по радиолокационной станции, артиллерийской позиции, местам расположения операторов дронов и логистическим объектам российской армии.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Какие военные объекты поразили Силы обороны

Под удар попала радиолокационная станция в районе Трубчевска Брянской области России.

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Как отмечают в Силах обороны, систематическое поражение российских РЛС создает пробелы в радиолокационном поле противника и ослабляет его противовоздушную оборону. Это позволяет украинским военным более эффективно применять дроны как вблизи линии боевого столкновения, так и для поражения военных объектов в глубине российской территории.

В Харьковской области украинские воины ударили по огневой позиции российской артиллерии и позиции расчетов беспилотных летательных аппаратов в районе Лимана Первого.

На Донбассе поражены склады боеприпасов вблизи населенных пунктов Гринталь и Терново. Кроме того, под удар попали состав материально-технических средств в районе Пелагиевки.

Также украинские военные поразили места сосредоточения живой силы врага в районах Свободного и Владимировки Донецкой области, а также Набережного в Запорожской области.

Результаты поражения указанных объектов уточняются.

16–17 октября Силы обороны нанесли удар по железнодорожному мосту через реку Унеча в Брянской области РФ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 699-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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