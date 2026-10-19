Удары по РЛС, складам боеприпасов и позициям БпЛА: какие вражеские объекты поразили ВСУ
- ВСУ поразили враждебную цель вблизи Трубчевска Брянской области.
- На Харьковщине атакована артиллерийская позиция и дроновые расчеты окупантов.
- Также нанесены удары по местам сосредоточения живой силы оккупантов на Донетчине и Запорожье.
Силы обороны Украины нанесли удары по радиолокационной станции, артиллерийской позиции, местам расположения операторов дронов и логистическим объектам российской армии.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Какие военные объекты поразили Силы обороны
Под удар попала радиолокационная станция в районе Трубчевска Брянской области России.
Как отмечают в Силах обороны, систематическое поражение российских РЛС создает пробелы в радиолокационном поле противника и ослабляет его противовоздушную оборону. Это позволяет украинским военным более эффективно применять дроны как вблизи линии боевого столкновения, так и для поражения военных объектов в глубине российской территории.
В Харьковской области украинские воины ударили по огневой позиции российской артиллерии и позиции расчетов беспилотных летательных аппаратов в районе Лимана Первого.
На Донбассе поражены склады боеприпасов вблизи населенных пунктов Гринталь и Терново. Кроме того, под удар попали состав материально-технических средств в районе Пелагиевки.
Также украинские военные поразили места сосредоточения живой силы врага в районах Свободного и Владимировки Донецкой области, а также Набережного в Запорожской области.
Результаты поражения указанных объектов уточняются.
16–17 октября Силы обороны нанесли удар по железнодорожному мосту через реку Унеча в Брянской области РФ.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 699-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.