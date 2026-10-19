49-летнего добровольца Константина Власенко, который самостоятельно удерживал позицию на Купянском направлении после гибели сослуживца, эвакуировали с помощью большого беспилотника.

Для его спасения объединились несколько бригад и корпусов, задействовав подразделения беспилотных систем, артиллерии, РЭБ и ПВО. Как проходила эвакуация и как чувствует себя боец сейчас — рассказывают Факты ICTV.

Константин Власенко остался один на позиции

Константину 49 лет. Он добровольно встал на защиту Украины и длительное время самостоятельно удерживал наблюдательный пункт на Купянском направлении. Его сослуживец погиб в результате российского обстрела, а сам военнослужащий получил ранения обеих ног.

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Россияне пытались оказывать психологическое давление на бойца и склонять его к сдаче в плен. Для этого сбрасывали на позицию устройство, через которое передавали свои сообщения.

— Хоть и предлагали сдаться в плен, но я не мог себе этого позволить, — рассказал Константин.

По его словам, оккупанты знали, что он ранен и остался без поддержки сослуживцев.

— Братуха, мы знаем, что ты здесь. Твои товарищи тебе не помогут, — вспоминает военнослужащий слова россиян.

Из-за тяжелых ранений Константин в итоге потерял обе ноги. Правую ему пришлось ампутировать в апреле, а левую — в мае.

Все это время военнослужащему сбрасывали с дронов еду, воду и лекарства. Параллельно несколько десятков человек работали над планом его эвакуации.

Почему эвакуация была сверхсложной

Первой попыткой спасти бойца стала операция с привлечением наземного роботизированного комплекса. Однако его уничтожили еще во время движения по маршруту к позиции.

Начальник штаба батальона 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского с позывным Чудик рассказал, что сначала военные планировали использовать наземный роботизированный комплекс.

Константин объяснил, что изначально речь шла не об эвакуации, а о замене военнослужащего на позиции. Однако из-за активности российских беспилотников добраться до него было слишком опасно.

— Ребята не могли дойти, потому что враг уже нарастил свой летный потенциал, они двухсотые, — рассказал Власенко.

Военнослужащий не хотел, чтобы ради него погибали другие защитники. В итоге он даже согласился остаться на позиции навсегда.

— Я уже не хотел, чтобы шли. Я уже согласен был остаться там навсегда, — признался Константин.

В итоге для эвакуации решили использовать большой беспилотник — гексакоптер Айотах-6, модификацию Heavy Shot, способную поднимать груз весом до 135 кг.

Этот аппарат разработали примерно за год до операции. Для спасения Власенко производители вместе с военными доработали его.

Командир 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого Тарас Максимов подчеркнул, что успех стал возможен благодаря взаимодействию разных подразделений.

— Один в поле не воин. Нестандартное мышление приводит к успешным действиям, — отметил он.

Один из директоров компании Gurzuf Defence Иван объяснил, что транспортировка человека на такое расстояние значительно сложнее обычных логистических задач или перевозки грузов.

По его словам, военным нужно было доставить раненого на расстояние более 10–15 км в условиях постоянных воздушных боев и работы средств радиоэлектронного подавления.

Как готовили и проводили операцию

Перед полетом пилот 30 отдельной механизированной бригады с позывным Черный записал для Константина видеоинструкцию. В ней он объяснил, как правильно надеть специальное снаряжение и закрепиться на борту беспилотника.

На аппарате установили камеру, благодаря которой пилоты могли видеть военнослужащего, следить за его состоянием и проверять, правильно ли он размещен и удобно ли ему во время полета.

В операции участвовали военнослужащие сразу нескольких бригад и корпусов.

Командир 10 армейского корпуса Артем Богомолов рассказал, что подготовка требовала координации многих сил.

— К планированию привлекались и силы беспилотных систем, и артиллерийские подразделения, и подразделения РЭБ, и подразделения ПВО. На такой риск именно мы пошли, понимая, что для него другого шанса просто не будет, — отметил Богомолов.

К эвакуации присоединились и военнослужащие роты наземных систем 92 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Боец с позывным Вейдер объяснил, что, хотя Власенко не относился к их подразделению, военные имели опыт эвакуации раненых с поля боя.

Во время операции пилоты следили за состоянием Константина через камеру и передавали ему необходимые команды. Несмотря на сложность задачи, гексакоптер смог поднять раненого и доставить его с опасной позиции.

Константин Власенко вспоминает, что во время подготовки к полету военные старались поддержать его и даже шутили.

Высота полета, по словам бойца, сначала казалась ему огромной. Он сравнил ее с высотой 30-этажного дома, но позже пилот сообщил, что аппарат поднялся еще выше.

Когда Константина спросили, как ему удалось пережить эвакуацию и что он думает о людях, которые организовали спасение, военнослужащий ответил:

— Эти люди, я не знаю, это ангелы.

Он добавил, что пилот воспринимал его не просто как груз, а как человека, за жизнь которого искренне переживал.

Сейчас военнослужащий восстанавливается после операций. Впереди его ждут реабилитация, протезирование и работа с психологами.

Командир 10 армейского корпуса Артем Богомолов подписал представление Константина Власенко к званию Героя Украины после того, как получил его от командира 14 отдельной механизированной бригады.

— Если мы хотя бы таким способом можем отблагодарить наших воинов, мы должны это сделать, — подчеркнул Богомолов.

Фото: скриншот Факты ICTV

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