Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с государственным секретарем США Марко Рубио, в ходе которого обсудил три ключевых вопроса, важных для безопасности Украины.

Зеленский и Рубио провели разговор: что известно

По словам главы государства, в первую очередь речь шла о перехватчиках баллистических ракет, необходимых для защиты населения, а также о системе раннего предупреждения о российских баллистических атаках.

Отдельное внимание стороны уделили ситуации вокруг Starlink/Starshield, работу которых необходимо возобновить.

Сейчас смотрят

Зеленский подчеркнул, что эти вопросы обсуждались на фоне дипломатических усилий, направленных на завершение войны и прекращение гибели людей.

По итогам разговора Зеленский и Рубио договорились в ближайшее время снова связаться для обсуждения дальнейших шагов.

Президент также поблагодарил госсекретаря США за конструктивный диалог, готовность помогать Украине и четкую позицию.

Напомним, что 18 октября президент Владимир Зеленский сообщил о разговоре с представителями Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшие дипломатические шаги по завершению войны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.