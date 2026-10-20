Обсудили ракеты для ПВО и Starlink: Зеленский и Рубио провели разговор
- Президент Владимир Зеленский 20 октября сообщил о разговоре с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого они обсудили три ключевых вопроса оборонной поддержки Украины.
- Он также рассказал, какие темы были основополагающими в переговорах.
- В то же время Зеленский поблагодарил Рубио за конструктивный диалог и готовность помочь Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с государственным секретарем США Марко Рубио, в ходе которого обсудил три ключевых вопроса, важных для безопасности Украины.
Зеленский и Рубио провели разговор: что известно
По словам главы государства, в первую очередь речь шла о перехватчиках баллистических ракет, необходимых для защиты населения, а также о системе раннего предупреждения о российских баллистических атаках.
Отдельное внимание стороны уделили ситуации вокруг Starlink/Starshield, работу которых необходимо возобновить.
Зеленский подчеркнул, что эти вопросы обсуждались на фоне дипломатических усилий, направленных на завершение войны и прекращение гибели людей.
По итогам разговора Зеленский и Рубио договорились в ближайшее время снова связаться для обсуждения дальнейших шагов.
Президент также поблагодарил госсекретаря США за конструктивный диалог, готовность помогать Украине и четкую позицию.
Напомним, что 18 октября президент Владимир Зеленский сообщил о разговоре с представителями Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшие дипломатические шаги по завершению войны.