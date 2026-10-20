Во вторник, 20 октября, россияне атаковали энергообъект в Киеве. Это привело к частичному обесточиванию четырех районов столицы.

Об этом сообщили в ДТЭК.

В нескольких районах Киева нет света

— Киев: из-за атаки на энергообъекты столицы частично обесточены Шевченковский, Святошинский, Соломенский и Печерский районы, — говорится в сообщении.

Мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что в Шевченковском районе зафиксировано попадание в один из энергообъектов. Экстренные службы направляются на место.

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Напомним, днем 20 октября в Киеве прогремели взрывы. В результате падения обломков беспилотника в Голосеевском районе повреждено здание медицинского учреждения, есть пострадавшие.

В Деснянском районе зафиксировали падение беспилотника на открытой территории возле зеленой зоны. На место также выехали экстренные службы.

К слову, вчера президент Владимир Зеленский заявил, что в результате очередной волны российских атак в Украине были поражены 28 подстанций и других важных объектов энергетики.

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