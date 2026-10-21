Составы МТО и пункт управления: ВСУ поразили ряд объектов РФ на ВОТ
- Силы обороны Украины 20 октября и в ночь на 21 октября поразили два пункта управления российских войск и два склада материально-технического обеспечения на временно оккупированных территориях.
- По данным Генштаба ВСУ, под удары попали пункты управления оккупантов возле Луганска и Курахово в Донецкой области и не только.
20 октября и в ночь на 21 октября Силы обороны Украины нанесли удары по пунктам управления российских войск и складам материально-технического обеспечения на временно оккупированных территориях.
Поражены ПУ и склады МТО противника
Как сообщает Генштаб ВСУ, украинские военные поразили пункты управления оккупантов вблизи Луганска и Курахово Донецкой области. Такие удары нарушают систему управления российскими войсками и затрудняют координацию их действий на фронте.
Кроме того, под удары попали склады материально-технического обеспечения противника вблизи Яны-Капу в оккупированном Крыму и Чистяково Донецкой области.
Поражение этих объектов усложняет снабжение российских подразделений и ослабляет их боевые возможности.
В Силах обороны подчеркнули, что удары по важным военным объектам РФ будут продолжаться до полного прекращения российской агрессии против Украины.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 701-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.