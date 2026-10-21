Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией могут возобновиться в первой половине ноября.

Об этом сообщает Фонтанка со ссылкой на заявление Ушакова.

Переговоры Украины, США и РФ могут возобновиться в ноябре

По словам Ушакова, возможность возобновления трехсторонних переговоров обсуждали во время встречи Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

Сейчас смотрят

Он утверждает, что Москва готова вернуться к переговорному процессу примерно в десятых числах ноября. Главной темой должно стать формирование системы безопасности для Украины и России после войны.

Как сообщает BBC, Ушаков заявил, что ранее переговоры будто бы планировали провести после выборов в Госдуму РФ, однако эти планы, по его версии, сорвал “массированный удар Украины в день голосования”.

Помощник Путина также пересказал российскую версию ситуации на фронте, заявив, что стратегическая инициатива якобы полностью принадлежит войскам РФ.

Кроме того, Ушаков утверждает, что Уиткофф положительно оценил возможность возобновления переговоров и заверил, что президент США Дональд Трамп будет доволен таким решением.

По информации российских СМИ, следующий раунд трехсторонних переговоров может состояться в Абу-Даби.

Напомним, 21 октября в Санкт-Петербурге состоялась встреча Путина с Уиткоффом, которая продолжалась около трех часов.

Ранее сообщалось, что спецпосланник Трампа планировал представить Москве новые предложения по завершению войны, в том числе по возобновлению переговоров с участием Украины, США и России.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.