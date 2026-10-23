К концу минувших суток на фронте произошло 146 боевых столкновений. Враг нанес три ракетных и 48 авиационных ударов, сбросил 167 управляемых авиабомб. Кроме того, оккупанты привлекли для поражения 5983 дрона-камикадзе и произвели 2151 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 23 октября 2026

Потери врага на 23 октября

личный состав – около 1 574 620 (+1 830) человек,

танков – 12 439,

боевых бронированных машин – 25 597 (+3),

артиллерийских систем – 51 501 (+54),

РСЗО – 2 230 (+1),

средств ПВО – 1720 (+1),

самолетов – 449,

вертолетов – 356,

наземных робототехнических комплексов – 3003 (+6),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 577 209 (+2 067),

крылатых ракет – 5 138,

кораблей и катеров – 35,

подводных лодок – 2,

автомобильной техники и автоцистерн – 166 088 (+447),

специальной техники – 4851 (+5).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 703-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Сейчас смотрят

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.