Марта Бондаренко, редактор ленты
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Карта боевых действий на 23 октября 2026 – ситуация на фронте
К концу минувших суток на фронте произошло 146 боевых столкновений. Враг нанес три ракетных и 48 авиационных ударов, сбросил 167 управляемых авиабомб. Кроме того, оккупанты привлекли для поражения 5983 дрона-камикадзе и произвели 2151 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 23 октября 2026
Потери врага на 23 октября
- личный состав – около 1 574 620 (+1 830) человек,
- танков – 12 439,
- боевых бронированных машин – 25 597 (+3),
- артиллерийских систем – 51 501 (+54),
- РСЗО – 2 230 (+1),
- средств ПВО – 1720 (+1),
- самолетов – 449,
- вертолетов – 356,
- наземных робототехнических комплексов – 3003 (+6),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 577 209 (+2 067),
- крылатых ракет – 5 138,
- кораблей и катеров – 35,
- подводных лодок – 2,
- автомобильной техники и автоцистерн – 166 088 (+447),
- специальной техники – 4851 (+5).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 703-и сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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Источник: Генштаб ЗСУ, ISW
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