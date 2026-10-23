Ограничения скорости терминалов спутниковой связи Starlink и их военной версии Starshield продолжают действовать для Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время онлайн-выступления в Hudson Institute.

Ограничения StarLink до сих пор действуют для Украины

– Ограничения скорости для Starlink и Starshield все еще действуют. Скорость не восстановили, – подчеркнул глава государства.

Он уточнил, что речь идет об ограничении “максимум 161 километр в час”.

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По словам Зеленского, украинская сторона проверяла работу Starlink ночью, рано утром и днем ​​на разных направлениях фронта, и ограничения не были сняты. Поэтому Киев ожидает решения администрации США и компании SpaceX об отмене ограничений скорости.

– У меня был хороший разговор с госсекретарем Марко Рубио, и он сказал, что вернется к этому вопросу в течение 48–72 часов. Надеюсь, это произойдет через один-два дня, а не позже, — заявил Зеленский.

По словам президента, несмотря на это, Украина продолжает достаточно успешные операции на фронте и держит оборону.

Зеленский признал, что ограничение скорости терминалов Starlink и Starshield создает трудности для Украины.

Президент также сообщил, что Украина до сих пор ожидает перехватчики к системам Patriot, о которых ранее договаривалась. И это создает настоящую проблему, ведь россияне почти каждый день атакуют наше государство баллистикой.

– Поставки ракет-перехватчиков для защиты от российских баллистических ракет до сих пор задерживаются, – заявил Зеленский.

На днях стало известно, что США задерживают поставки оплаченных Украиной ракет к Patriot. По словам Владимира Зеленского, Украина получает лишь 12 ракет к этим системам ПВО в месяц, что примерно в четыре раза меньше, чем при президентстве Джо Байдена.

Что известно об ограничениях Starlink и что говорит Трамп

В ночь на 14 октября украинские военные начали фиксировать ограничение скорости терминалов Starshield (военной версии Starlink). Терминалы теряли связь при движении на скорости сверх установленного лимита, который составлял до 161 км/ч.

Это усложнило для военных выполнение ряда задач на фронте, в том числе с применением ударных БпЛА. Минобороны Украины проводило консультации с США, компанией SpaceX и партнерами по НАТО, чтобы снять ограничения.

Владимир Зеленский сообщал, что Украина применяет Starlink для перехвата реактивных Шахедов. А снижение скорости терминалов помешало сбивать часть российских дронов.

22 октября президент США Дональд Трамп заявил, что основатель SpaceX Илон Маск якобы восстановил доступ Украины к Starlink.

23 октября журналисты спросили Трампа, что он думает по поводу заявления Зеленского, что скорость Starlink еще не восстановилась.

– Я об этом не слышал, но разберусь, – заявил Трамп.

Reporter: Zelensky says Starlink is still not working for Ukraine. Trump: I haven’t heard that, but I will look at it. https://t.co/W26wiQcLyy — Clash Report (@clashreport) October 23, 2026

Кроме того, американский лидер сообщил, что еще не разговаривал с Илоном Маском.

– Возможно, придется, но пока нет. Я слышал, что проблему решили, но если нет – я поговорю с ним, — заверил Трамп.

Источник : Укринформ

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