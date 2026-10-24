В Украине в течение выходных и в начале следующей недели синоптическая ситуация будет складываться по-разному. Так, в субботу и воскресенье атмосферный фронт принесет в нашу страну дожди, а температурный фон будет достаточно стойким.

Ближе к середине недели будет больше прояснений, а дожди с некоторых территорий отступят. В то же время, 1 ноября в Украине, кроме запада, осадки вернутся и будет сохраняться более осенний характер погоды.

В целом в течение недели температура воздуха будет на 3–7 градусов выше климатической нормы для этого периода.

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Более подробно о прогнозе погоды в Украине на 10 дней эксклюзивно для Фактов ICTV рассказала синоптика Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Погода на выходные 24 и 25 октября

В Украине в субботу, 24 октября, будет облачно с прояснениями. В Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Одесской областях пройдут умеренные дожди, ночью в Киевской, Херсонской областях и Крыму местами также пройдут небольшие дожди.

На остальной территории осадков не ожидается.

В западных областях ночью и утром местами прогнозируется туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13°, в западных областях ночью 2-7° тепла (на высокогорье Карпат около 0°). Днем в Украине будет 12-17° тепла.

В воскресенье, 25 октября, будет облачно с прояснениями. Без осадков, только в Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Одесской областях пройдет дождь.

В западных областях ночью и утром ожидается туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13°, в западных областях 2-7° тепла, днем 12-17°.

Прогноз погоды на 26-28 октября

В понедельник, 26 октября, атмосферное давление будет постепенно повышаться, а прояснений станет больше, отмечает синоптик. По ее словам, из-за уменьшения облачности приземный слой воздуха ночью будет охлаждаться быстрее. Кроме того, с запада будет поступать более прохладная воздушная масса.

Таким образом, в Украине будет облачно с прояснениями. В западных, днем ​​и в большинстве северных, Винницкой и Одесской областях пройдут небольшие дожди. На остальной территории — без осадков.

Ветер юго-восточный, на западе страны западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13°, в Карпатах и ​​на востоке страны 2-7° тепла, днем 12-17°, в Карпатах около 10°.

Во вторник, 27 октября, будет облачно с прояснениями. В большинстве центральных, ночью и северных областей пройдут дожди. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, на юго-востоке страны 5-10°, днем 10-15°.

— Приблизительно такой же температурный режим сохранится и 28 октября, — добавляет Наталья Птуха.

В среду, 28 октября, будет облачно с прояснениями. Без осадков, только на востоке и юго-востоке страны пройдут дожди.

Ветер северо-восточный, на западе страны южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, на юге страны 5-10°, днем 10-15°.

Консультативный прогноз на 29 октября — 1 ноября

29 октября без осадков, только на юго-востоке страны пройдет дождь.

30-31 октября на Левобережье и южной части, 1 ноября по всей Украине, кроме запада, ожидаются дожди.

Температура ночью 1-7 ° тепла, днем ​​8-14°.

Таким образом, в ближайшие 10 дней погода в Украине будет постепенно меняться. На выходных и начале следующей недели еще будет сохраняться достаточно комфортная температура, хотя периодически пройдут дожди.

С середины следующей недели прояснений станет больше, однако ночи будут прохладнее.

Начиная с 27 октября постепенно будет снижаться и дневная температура. А в конце октября и в первые дни ноября похолодание станет более ощутимым.

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