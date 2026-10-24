В воскресенье, 25 октября, меры по ограничению поставок электроэнергии будут применяться в части областей Украины.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света 25 октября: что известно

— Причина введения ограничений – последствия массированных российских атак на энергетические объекты, – говорится в сообщении.

Графики ограничения мощности для промышленности будут применяться с 06:00 до 23:59.

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Графики почасовых отключений для всех категорий потребителей объемом от 1 до 2 очередей будут введены с 07:00 до 23:59.

В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. В Укрэнерго советуют следить за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко говорил, что Киев ввел в эксплуатацию около 85 МВт генерирующих мощностей и обеспечил резервным питанием критическую инфраструктуру.

Это будет способствовать прохождению осенне-зимнего периода 2026–2027 годов в условиях российских атак.

Западные регионы Украины, по его словам, подготовились к зимнему сезону значительно хуже. Это связано с внутренним ощущением безопасности и убеждением, что в этих областях ситуация спокойнее.

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