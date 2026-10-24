Всего с начала прошедших суток произошло 159 боевых столкновений.

Противник нанес 67 авиаударов, сбросил 230 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для атак 6 743 дрона-камикадзе и осуществил 2 098 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 24 октября 2026 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 704-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.