Ночная атака на Украину 24 октября: РФ запустила 126 дронов, 61 из них — реактивные
В ночь на 24 октября Россия атаковала Украину беспилотниками разных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 24 октября: чем атаковала РФ
В ночь на 24 октября, начиная с 18:00 23 октября, российские войска атаковали Украину 126 беспилотниками.
Во время атаки противник применил:
- ударные БпЛА типа Shahed, среди которых 61 был реактивным;
- беспилотники S8000 Бандероль/Дань-Т;
- дроны типа Гербер;
- дроны-имитаторы типа Пародия.
Беспилотники запускали из районов Шаталово, Орла, Брянска, Курска и Приморско-Ахтарска в РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным на 08:00, противовоздушная оборона сбила или подавила 101 вражеский БпЛА типа Shahed, S8000, Бандероль/Дань-Т, Гербера и дроны других типов.
Среди уничтоженных целей — 50 реактивных Shahed.
В то же время попадания российских средств воздушного нападения зафиксировали в 14 местах. Еще в пяти местах упали обломки сбитых целей.
По состоянию на 08:00 атака продолжалась — в воздушном пространстве Украины оставалось около восьми ударных беспилотников. Силы обороны продолжали боевые действия.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 704-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.