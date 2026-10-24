В ночь на 24 октября Россия атаковала Украину беспилотниками разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 24 октября: чем атаковала РФ

В ночь на 24 октября, начиная с 18:00 23 октября, российские войска атаковали Украину 126 беспилотниками.

Сейчас смотрят

Во время атаки противник применил:

ударные БпЛА типа Shahed, среди которых 61 был реактивным;

беспилотники S8000 Бандероль/Дань-Т;

дроны типа Гербер;

дроны-имитаторы типа Пародия.

Беспилотники запускали из районов Шаталово, Орла, Брянска, Курска и Приморско-Ахтарска в РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным на 08:00, противовоздушная оборона сбила или подавила 101 вражеский БпЛА типа Shahed, S8000, Бандероль/Дань-Т, Гербера и дроны других типов.

Среди уничтоженных целей — 50 реактивных Shahed.

В то же время попадания российских средств воздушного нападения зафиксировали в 14 местах. Еще в пяти местах упали обломки сбитых целей.

По состоянию на 08:00 атака продолжалась — в воздушном пространстве Украины оставалось около восьми ударных беспилотников. Силы обороны продолжали боевые действия.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 704-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.