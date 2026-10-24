Администрация президента США Дональда Трампа может пойти на новое смягчение санкций против России после достижения договоренности о поставках российского дизельного топлива.

Об этом сообщает The Kyiv Independent со ссылкой на украинских чиновников и представителя разведки.

Трамп может ослабить санкции против России: что известно

По информации издания, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность предложить Москве дополнительные экономические уступки, надеясь таким образом убедить Россию прекратить войну против Украины.

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Украинские чиновники опасаются, что следующим шагом Вашингтона может стать соглашение, которое упростит экспорт российских удобрений.

В то же время сама отрасль производства удобрений напрямую не подпадает под американские санкции. США не вводили полного запрета на импорт российских удобрений.

Однако, как объяснил изданию высокопоставленный украинский чиновник, потенциальные уступки могут касаться компаний, банков, судов и физических лиц, обеспечивающих работу этой отрасли.

Таким образом, возможное смягчение санкций может коснуться не самих удобрений, а финансовых и логистических механизмов их экспорта.

Как отмечает Kyiv Independent, Москва давно требует устранить препятствия для экспорта российской сельскохозяйственной продукции.

Российские власти утверждают, что банковские, страховые и транспортные ограничения затрудняют поставки ее продукции на международные рынки.

Этот вопрос Россия поднимала еще в 2022 году во время переговоров по Черноморской зерновой инициативе.

В то же время западные страны подчеркивали, что российские продукты питания и удобрения не подпадают под прямые санкции.

Представитель украинской разведки рассказал изданию, что Москва на протяжении многих лет пыталась добиться уступок именно в этой сфере.

— История с удобрениями довольно давняя, и россияне пытались ее протащить уже давно. Они всегда лоббировали этот вопрос в контактах с американцами и европейцами, — отметил собеседник издания.

По его словам, отсутствие прогресса в вопросе удобрений стало одной из причин выхода России из Черноморской зерновой инициативы.

Ранее Дональд Трамп сообщил о договоренности с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

По словам президента США, Россия должна была немедленно поставить более 300 тыс. тонн дизеля, еще 500 тыс. тонн в течение ноября и 1 млн тонн после этого.