Starlink и Starshield работают на нужной скорости: детали от Зеленского
- Владимир Зеленский заявил, что Starlink и Starshield восстановили работу на скорости, которая была до введения ограничений.
- Украина ожидает поставок перехватчиков для ПВО от США и европейских партнеров и готовит новые дипломатические встречи.
- Президент сообщил о договоренности по проведению гуманитарной операции в Олешках для доставки еды и медикаментов и эвакуации людей.
Работа Starlink и Starshield восстановлена на скорости, которая была до введения ограничений. Это важно для восстановления фронтовой логистики и защиты от реактивных БпЛА.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в субботу, 24 октября.
Starlink и Starshield возобновили работу
— Самое главное за сегодня: восстановили работу Starlink и Starshield на скорости, которая была до всех этих ограничений. Сейчас скорость – как нужно нам, – отметил глава государства.
По его словам, восстановление работы спутниковых систем связи началось сегодня ночью, утром скорость стала достаточной для их использования.
Зеленский добавил, что восстановление нормальной работы Starlink и Starshield имеет важное значение для фронтовой логистики и защиты Украины от реактивных Шахедов.
Президент поблагодарил американских партнеров, конгрессменов, сенаторов, Государственный департамент США, СМИ и президента США за помощь в урегулировании проблемы.
Поставки перехватчиков для ПВО и дипломатия
Владимир Зеленский сообщил, что Украина продолжает переговоры с партнерами по поводу восстановления других направлений сотрудничества с США.
Одним из ключевых вопросов остается поставка средств противовоздушной обороны для противодействия российской баллистике.
— Очень важно, чтобы были возобновлены поставки перехватчиков для ПВО – перехватчиков против российской баллистики, – подчеркнул президент.
По его словам, Украина до сих пор ожидает несколько пакетов помощи от США и европейских партнеров, по которым уже приняты политические решения.
Президент сообщил о подготовке встреч в Европе с представителями президента США и европейскими партнерами. Он отметил, что Украина рассчитывает на продолжение дипломатического процесса на следующей неделе.
— Европа должна быть в дипломатии. Украина всегда привлекает Европу, и на следующей неделе мы рассчитываем, что дипломатия продолжится, – заявил Зеленский.
Гуманитарная операция в Олешках
Владимир Зеленский рассказал о договоренности по разблокированию доступа к Олешкам на временно оккупированной части Херсонской области.
Ситуация в городе, по его словам, остается крайне тяжелой, поскольку россияне заминировали дороги.
— Мы надеемся, что удастся провести эту гуманитарную операцию – разблокировать Олешки, обеспечить доступ, чтобы завезти еду, завезти медикаменты и чтобы люди могли выйти из этой зоны боевых действий, – отметил глава государства.
Он добавил, что Украина договаривалась об этом в течение определенного времени на разных уровнях и надеется, что сейчас сработает американское посредничество.
Подготовка к зиме и удары по России
Президент рассказал о проведенных встречах по поводу ситуации в областях и Киеве. Среди обсуждавшихся вопросов – управленческие решения в столице, реализация плана устойчивости, подготовка к зиме и защита населения и инфраструктуры.
По словам Зеленского, изменения также ожидаются в некоторых регионах.
Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных за меткость и заявил о результативности дальнобойных ударов по российским производствам, работающим на ВПК РФ.
— Снова сработала наша украинская дальнобойность: санкции мы применили против российских производств, которые работают на войну. Это вполне справедливый наш ответ на то, что Россия делает против Украины, – написал президент.
Он подчеркнул, что Россия должна завершить войну против Украины, альтернативы миру не должно быть.