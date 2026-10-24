Работа Starlink и Starshield восстановлена на скорости, которая была до введения ограничений. Это важно для восстановления фронтовой логистики и защиты от реактивных БпЛА.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в субботу, 24 октября.

Starlink и Starshield возобновили работу

— Самое главное за сегодня: восстановили работу Starlink и Starshield на скорости, которая была до всех этих ограничений. Сейчас скорость – как нужно нам, – отметил глава государства.

По его словам, восстановление работы спутниковых систем связи началось сегодня ночью, утром скорость стала достаточной для их использования.

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Зеленский добавил, что восстановление нормальной работы Starlink и Starshield имеет важное значение для фронтовой логистики и защиты Украины от реактивных Шахедов.

Президент поблагодарил американских партнеров, конгрессменов, сенаторов, Государственный департамент США, СМИ и президента США за помощь в урегулировании проблемы.

Поставки перехватчиков для ПВО и дипломатия

Владимир Зеленский сообщил, что Украина продолжает переговоры с партнерами по поводу восстановления других направлений сотрудничества с США.

Одним из ключевых вопросов остается поставка средств противовоздушной обороны для противодействия российской баллистике.

— Очень важно, чтобы были возобновлены поставки перехватчиков для ПВО – перехватчиков против российской баллистики, – подчеркнул президент.

По его словам, Украина до сих пор ожидает несколько пакетов помощи от США и европейских партнеров, по которым уже приняты политические решения.

Президент сообщил о подготовке встреч в Европе с представителями президента США и европейскими партнерами. Он отметил, что Украина рассчитывает на продолжение дипломатического процесса на следующей неделе.

— Европа должна быть в дипломатии. Украина всегда привлекает Европу, и на следующей неделе мы рассчитываем, что дипломатия продолжится, – заявил Зеленский.

Гуманитарная операция в Олешках

Владимир Зеленский рассказал о договоренности по разблокированию доступа к Олешкам на временно оккупированной части Херсонской области.

Ситуация в городе, по его словам, остается крайне тяжелой, поскольку россияне заминировали дороги.

— Мы надеемся, что удастся провести эту гуманитарную операцию – разблокировать Олешки, обеспечить доступ, чтобы завезти еду, завезти медикаменты и чтобы люди могли выйти из этой зоны боевых действий, – отметил глава государства.

Он добавил, что Украина договаривалась об этом в течение определенного времени на разных уровнях и надеется, что сейчас сработает американское посредничество.

Подготовка к зиме и удары по России

Президент рассказал о проведенных встречах по поводу ситуации в областях и Киеве. Среди обсуждавшихся вопросов – управленческие решения в столице, реализация плана устойчивости, подготовка к зиме и защита населения и инфраструктуры.

По словам Зеленского, изменения также ожидаются в некоторых регионах.

Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных за меткость и заявил о результативности дальнобойных ударов по российским производствам, работающим на ВПК РФ.

— Снова сработала наша украинская дальнобойность: санкции мы применили против российских производств, которые работают на войну. Это вполне справедливый наш ответ на то, что Россия делает против Украины, – написал президент.

Он подчеркнул, что Россия должна завершить войну против Украины, альтернативы миру не должно быть.

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