Starlink в Украине снова работает без ограничений скорости — Хмара
- Евгений Хмара подтвердил восстановление скорости Starlink в Украине.
- Минобороны фиксирует стабильную связь при скорости движения свыше 400 км/ч.
По состоянию на 24 октября скорость работы спутниковой связи Starlink в Украине восстановили.
Об этом заявил министр обороны Украины Евгений Хмара в комментарии журналистам.
Ограничения на Starlink в Украине сняли: что известно
Хмара подтвердил, что скорость работы спутниковой связи Starlink в Украине восстановили.
По его словам, министерство обороны фиксирует стабильную работу терминалов при скорости движения свыше 400 км/ч.
Раньше для Украины действовали ограничения, которые не позволяли использовать Starlink при скорости движения свыше 161 км/ч.
По словам министра, этого удалось добиться благодаря прямому диалогу и настойчивой позиции украинской стороны.
— Это очередной пример того, как прямой диалог и настойчивая позиция президента Украины на самом высоком уровне приносят результаты. И этот результат важен прежде всего для нашего фронта, для военных, работы дронов, логистики и связи, — заявил он.
Хмара подчеркнул, что восстановление скорости Starlink в первую очередь важно для работы Сил обороны Украины.
Ранее стало известно, что сенаторы США от обеих партий пригрозили Дональду Трампу заблокировать кадровые назначения из-за ограничений Starlink в Украине.
По информации The New York Times, законодатели требовали от администрации президента США обеспечить возобновление нормальной работы спутниковой связи для украинских военных.
В случае невыполнения этого требования они допускали блокировку кандидатур Трампа на государственные должности.