По состоянию на 24 октября скорость работы спутниковой связи Starlink в Украине восстановили.

Об этом заявил министр обороны Украины Евгений Хмара в комментарии журналистам.

Ограничения на Starlink в Украине сняли: что известно

Хмара подтвердил, что скорость работы спутниковой связи Starlink в Украине восстановили.

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По его словам, министерство обороны фиксирует стабильную работу терминалов при скорости движения свыше 400 км/ч.

Раньше для Украины действовали ограничения, которые не позволяли использовать Starlink при скорости движения свыше 161 км/ч.

По словам министра, этого удалось добиться благодаря прямому диалогу и настойчивой позиции украинской стороны.

— Это очередной пример того, как прямой диалог и настойчивая позиция президента Украины на самом высоком уровне приносят результаты. И этот результат важен прежде всего для нашего фронта, для военных, работы дронов, логистики и связи, — заявил он.

Хмара подчеркнул, что восстановление скорости Starlink в первую очередь важно для работы Сил обороны Украины.

Ранее стало известно, что сенаторы США от обеих партий пригрозили Дональду Трампу заблокировать кадровые назначения из-за ограничений Starlink в Украине.

По информации The New York Times, законодатели требовали от администрации президента США обеспечить возобновление нормальной работы спутниковой связи для украинских военных.

В случае невыполнения этого требования они допускали блокировку кандидатур Трампа на государственные должности.