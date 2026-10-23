В приложении и на портале Дія в течение нескольких дней будет временно недоступна часть услуг для бизнеса и граждан.

Детали и список услуг, к которым не будет доступа, опубликованы на сайте Дії.

В Дії временно не будут работать услуги: детали

Ограничение ввели с 22:00 23 октября. Услуги будут недоступны до утра понедельника, 26 октября в Дії и отделениях ЦПАУ.

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Причина – плановые технические работы, которые проводят ГП Национальные информационные системы и Государственная налоговая служба. Будут обновлены реестр налогоплательщиков, реестры бизнеса, недвижимости и актов гражданского состояния.

Так, в приложении Дія временно не будет доступа к следующим услугам:

заключение брака (кроме услуги помолвки) и расторжение брака;

актовые записи о рождении, смене имени, браке, расторжении брака;

свидетельство о рождении;

увольнение с работы на временно оккупированных территориях (ВОТ);

заявление о жилищном ваучере и заявление о выплате;

исполнительные производства и исполнительный документ суда;

перерегистрация автомобиля;

уведомление о поврежденном имуществе;

базовая социальная помощь;

выписка о месте жительства ребенка;

помощь в первый год ребенка;

налоговый номер ребенка;

е-Карточка налогоплательщика и е-Карточка налогоплательщика ребенка;

налоговые услуги;

Пакунок школяра.

Ограничение доступа к услугам на портале Дія: список

На портале Дія во время технических работ также будет ограничен ряд услуг. Речь идет о:

1. Бизнес-услугах и ЕГР (открытие и закрытие ФЛП; регистрация ООО, услуги, связанные с грантами; услуга е-Предприниматель; внесение деклараций и уплата налогов; выписка из ЕГР).

2. Услугах в сфере строительства и недвижимости (регистрация прав на недвижимое имущество; строительные разрешения и декларации; заявление о выдаче строительного паспорта, градостроительных условий и ограничений).

3. Услугах, связанных с жилищными программами и єВідновлення (поврежденное имущество; заявление о намерении получить кредит на жилье для ВПЛ; компенсация за поврежденное или уничтоженное имущество; добавление или изъятие участников єВідновлення; помощь многоквартирным домам).

4. Социальных сервисах и справках (заявление о субсидии; Пакунок школяра; пособие по безработице; выписка о несудимости, предоставляемая ЦПАУ).

5. Услугах, связанных с терминалами спутниковой связи Starlink (уведомление об использовании терминалов Starlink; удаление терминалов Starlink; информация о зарегистрированных Starlink).

6. Услугах, связанных с воинским учетом и бронированием (актуализация данных военнообязанного и бронирование; получение сведений учета из Реестра военнообязанных; фиксация сведений учета; аннулирование бронирования; бронирование должностным лицом).

7. Заявлениях в Международный Реестр убытков.

Как известно, из-за технических работ также будут временно недоступны отдельные виды отсрочек от мобилизации в Резерв+. Восстановление доступа планируется на 26 октября.

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