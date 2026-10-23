В Дії до 26 октября будет временно недоступна часть услуг: список
- В приложении и на портале Дія временно не будет доступа к ряду услуг.
- Ограничения будут действовать до 26 октября.
В приложении и на портале Дія в течение нескольких дней будет временно недоступна часть услуг для бизнеса и граждан.
Детали и список услуг, к которым не будет доступа, опубликованы на сайте Дії.
В Дії временно не будут работать услуги: детали
Ограничение ввели с 22:00 23 октября. Услуги будут недоступны до утра понедельника, 26 октября в Дії и отделениях ЦПАУ.
Причина – плановые технические работы, которые проводят ГП Национальные информационные системы и Государственная налоговая служба. Будут обновлены реестр налогоплательщиков, реестры бизнеса, недвижимости и актов гражданского состояния.
Так, в приложении Дія временно не будет доступа к следующим услугам:
- заключение брака (кроме услуги помолвки) и расторжение брака;
- актовые записи о рождении, смене имени, браке, расторжении брака;
- свидетельство о рождении;
- увольнение с работы на временно оккупированных территориях (ВОТ);
- заявление о жилищном ваучере и заявление о выплате;
- исполнительные производства и исполнительный документ суда;
- перерегистрация автомобиля;
- уведомление о поврежденном имуществе;
- базовая социальная помощь;
- выписка о месте жительства ребенка;
- помощь в первый год ребенка;
- налоговый номер ребенка;
- е-Карточка налогоплательщика и е-Карточка налогоплательщика ребенка;
- налоговые услуги;
- Пакунок школяра.
Ограничение доступа к услугам на портале Дія: список
На портале Дія во время технических работ также будет ограничен ряд услуг. Речь идет о:
1. Бизнес-услугах и ЕГР (открытие и закрытие ФЛП; регистрация ООО, услуги, связанные с грантами; услуга е-Предприниматель; внесение деклараций и уплата налогов; выписка из ЕГР).
2. Услугах в сфере строительства и недвижимости (регистрация прав на недвижимое имущество; строительные разрешения и декларации; заявление о выдаче строительного паспорта, градостроительных условий и ограничений).
3. Услугах, связанных с жилищными программами и єВідновлення (поврежденное имущество; заявление о намерении получить кредит на жилье для ВПЛ; компенсация за поврежденное или уничтоженное имущество; добавление или изъятие участников єВідновлення; помощь многоквартирным домам).
4. Социальных сервисах и справках (заявление о субсидии; Пакунок школяра; пособие по безработице; выписка о несудимости, предоставляемая ЦПАУ).
5. Услугах, связанных с терминалами спутниковой связи Starlink (уведомление об использовании терминалов Starlink; удаление терминалов Starlink; информация о зарегистрированных Starlink).
6. Услугах, связанных с воинским учетом и бронированием (актуализация данных военнообязанного и бронирование; получение сведений учета из Реестра военнообязанных; фиксация сведений учета; аннулирование бронирования; бронирование должностным лицом).
7. Заявлениях в Международный Реестр убытков.
Как известно, из-за технических работ также будут временно недоступны отдельные виды отсрочек от мобилизации в Резерв+. Восстановление доступа планируется на 26 октября.