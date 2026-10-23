В Резерв+ несколько дней будет недоступно оформление отдельных отсрочек: детали
В приложении Резерв+ в течение нескольких дней будет временно недоступно оформление отдельных отсрочек от мобилизации.
Об ограничениях предупредили в Министерстве обороны Украины.
В Резерв+ будет недоступно оформление отсрочек: детали
Так, в пятницу, 23 октября, в 22:00 начались плановые технические работы в системах Министерства юстиции Украины.
Поэтому в течение нескольких суток в приложении Резерв+ нельзя будет оформить отсрочки от мобилизации, связанные:
- с наличием детей;
- уходом за близкими;
- со статусом семьи защитника или защитницы.
В ведомстве предупредили, что повторный вход в Резерв+ во время технических работ не поможет восстановить доступ к указанным услугам. Поэтому пользователей приложения призвали не выходить из него для повторного входа.
— О возобновлении работы сообщим отдельно – ориентировочно 26 октября после 08:00, – отметили в министерстве.
В Минобороны уточнили, что если данные об отсрочке уже отображаются в электронном военно-учетном документе, они сохранятся, несмотря на технические работы.
В июне этого года также временно приостанавливали часть услуг в Резерв+. Ограничения были связаны с некорректной работой обмена данными между государственными системами.
Ранее Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили хакеров, создавших фейковый Резерв+ для уклонистов. Клонированное приложение полностью имитировало официальный сервис Минобороны Украины, а доступ к нему был платным — 1 200 грн в месяц.