В приложении Резерв+ в течение нескольких дней будет временно недоступно оформление отдельных отсрочек от мобилизации.

Об ограничениях предупредили в Министерстве обороны Украины.

В Резерв+ будет недоступно оформление отсрочек: детали

Так, в пятницу, 23 октября, в 22:00 начались плановые технические работы в системах Министерства юстиции Украины.

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Поэтому в течение нескольких суток в приложении Резерв+ нельзя будет оформить отсрочки от мобилизации, связанные:

с наличием детей;

уходом за близкими;

со статусом семьи защитника или защитницы.

В ведомстве предупредили, что повторный вход в Резерв+ во время технических работ не поможет восстановить доступ к указанным услугам. Поэтому пользователей приложения призвали не выходить из него для повторного входа.

— О возобновлении работы сообщим отдельно – ориентировочно 26 октября после 08:00, – отметили в министерстве.

В Минобороны уточнили, что если данные об отсрочке уже отображаются в электронном военно-учетном документе, они сохранятся, несмотря на технические работы.

В июне этого года также временно приостанавливали часть услуг в Резерв+. Ограничения были связаны с некорректной работой обмена данными между государственными системами.

Ранее Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили хакеров, создавших фейковый Резерв+ для уклонистов. Клонированное приложение полностью имитировало официальный сервис Минобороны Украины, а доступ к нему был платным — 1 200 грн в месяц.

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