Украина ввела санкции против производителей Искандеров, Кинжалов и Калибров
- Владимир Зеленский ввел санкции против российских компаний и граждан, причастных к производству ракет и поставкам комплектующих для ВПК РФ.
- Первый санкционный пакет охватывает 51 физическое и 44 юридических лица, второй — 32 физических и 35 юридических лиц из РФ.
Президент Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против российских компаний и граждан, причастных к производству баллистических ракет и поставкам комплектующих для военно-промышленного комплекса РФ.
Об этом сообщил Офис президента в субботу, 24 сентября.
Санкции против производителей баллистических ракет РФ: что известно
Санкционные меры направлены против производителей и поставщиков сырья, оборудования и электроники, необходимых для производства ракет, беспилотников, военной авиации и бронетехники.
Первый санкционный пакет предусматривает ограничения в отношении 51 физического и 44 юридических лиц, связанных с производством баллистических ракет. Речь идет, среди прочего, о ракетах Искандер, Калибр, Х-101 и Кинжал.
В перечень попали предприятия, которые поставляют сырье для оборонной промышленности, разрабатывают оптические и электронные приборы, производят оборудование для ракетных комплексов и участвуют в модернизации военной техники.
Во второй санкционный пакет вошли 32 гражданина РФ и 35 российских компаний. Эти лица и предприятия обеспечивают оборонный сектор противника промышленным оборудованием, инструментами, электронными компонентами и сырьем.
В санкционный список внесли следующие российские компании:
- Гагаринг — поставляет оборудование связи и управления для FPV-дронов;
- Вирджин-ЭК — поставляет иностранные электронные компоненты;
- станкостроительное объединение Прессмаш — обеспечивает металлообрабатывающим оборудованием предприятия, производящие ракеты Х-101, Х-59 и беспилотники Орион.
Санкции распространились и на предприятия российской промышленной группы РУСАЛ. Их продукцию используют при производстве военной авиации, бронетехники, ракет и беспилотников.
В период с апреля 2024 года по март 2025-го две компании группы импортировали в Россию оксид алюминия на сумму почти 150 млн рублей. Это сырье использовали для изготовления военной продукции.
Напомним, 3 августа Владимир Зеленский ввел санкции против 23 компаний и 20 связанных с ними физических лиц.
Они работают на российский военно-промышленный комплекс, производят и поставляют оборудование и компоненты для ВПК РФ, обходя санкционные ограничения.