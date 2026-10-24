Президент Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против российских компаний и граждан, причастных к производству баллистических ракет и поставкам комплектующих для военно-промышленного комплекса РФ.

Об этом сообщил Офис президента в субботу, 24 сентября.

Санкции против производителей баллистических ракет РФ: что известно

Санкционные меры направлены против производителей и поставщиков сырья, оборудования и электроники, необходимых для производства ракет, беспилотников, военной авиации и бронетехники.

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Первый санкционный пакет предусматривает ограничения в отношении 51 физического и 44 юридических лиц, связанных с производством баллистических ракет. Речь идет, среди прочего, о ракетах Искандер, Калибр, Х-101 и Кинжал.

В перечень попали предприятия, которые поставляют сырье для оборонной промышленности, разрабатывают оптические и электронные приборы, производят оборудование для ракетных комплексов и участвуют в модернизации военной техники.

Во второй санкционный пакет вошли 32 гражданина РФ и 35 российских компаний. Эти лица и предприятия обеспечивают оборонный сектор противника промышленным оборудованием, инструментами, электронными компонентами и сырьем.

В санкционный список внесли следующие российские компании:

Гагаринг — поставляет оборудование связи и управления для FPV-дронов;

Вирджин-ЭК — поставляет иностранные электронные компоненты;

станкостроительное объединение Прессмаш — обеспечивает металлообрабатывающим оборудованием предприятия, производящие ракеты Х-101, Х-59 и беспилотники Орион.

Санкции распространились и на предприятия российской промышленной группы РУСАЛ. Их продукцию используют при производстве военной авиации, бронетехники, ракет и беспилотников.

В период с апреля 2024 года по март 2025-го две компании группы импортировали в Россию оксид алюминия на сумму почти 150 млн рублей. Это сырье использовали для изготовления военной продукции.

Напомним, 3 августа Владимир Зеленский ввел санкции против 23 компаний и 20 связанных с ними физических лиц.

Они работают на российский военно-промышленный комплекс, производят и поставляют оборудование и компоненты для ВПК РФ, обходя санкционные ограничения.

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