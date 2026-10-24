Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери врага на 24 октября: уничтожено 1 980 оккупантов и 5 танков
Потери врага на 24 октября 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 1 980 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 704-е сутки полномасштабной войны превысили 1,574 млн.
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Потери врага на 24 октября 2026 года
- личного состава — около 1 576 600 (+1 980);
- танков — 12 444 (+5);
- боевых бронированных машин — 25 600 (+3);
- артиллерийских систем — 51 565 (+64);
- реактивных систем залпового огня — 2 232 (+2);
- средств противовоздушной обороны — 1 722 (+2);
- самолетов — 449;
- вертолетов — 356;
- наземных робототехнических комплексов — 3 011 (+8);
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 579 064 (+1 855);
- крылатых ракет — 5 138;
- кораблей и катеров — 35;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 166 501 (+413);
- специальной техники — 4 852 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 704-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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