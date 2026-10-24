Потери врага на 24 октября 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 1 980 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 704-е сутки полномасштабной войны превысили 1,574 млн.

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Потери врага на 24 октября 2026 года

  • личного состава — около 1 576 600 (+1 980);
  • танков — 12 444 (+5);
  • боевых бронированных машин — 25 600 (+3);
  • артиллерийских систем — 51 565 (+64);
  • реактивных систем залпового огня — 2 232 (+2);
  • средств противовоздушной обороны — 1 722 (+2);
  • самолетов — 449;
  • вертолетов — 356;
  • наземных робототехнических комплексов — 3 011 (+8);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня — 579 064 (+1 855);
  • крылатых ракет — 5 138;
  • кораблей и катеров — 35;
  • подводных лодок — 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 166 501 (+413);
  • специальной техники — 4 852 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 704-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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