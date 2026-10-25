Аварийное отключение электроэнергии в Киеве: в каких районах нет света
Сегодня, 25 октября, в Киеве из-за технологической аварии частично обесточены три района города.
Электроснабжение временно отсутствует в части Голосеевского, Соломенского и Шевченковского районов.
Об этом сообщает ДТЭК.
Аварийное отключение электроэнергии в Киеве 25 октября 2026
Специалисты аварийных бригад уже приступили к восстановительным работам, чтобы оперативно вернуть электроэнергию в три района Киева.
— Из-за аварии в части Голосеевского, Соломенского и Шевченковского районов отсутствует электроснабжение. Энергетики уже работают, чтобы как можно скорее улучшить ситуацию и вернуть свет, — говорится в сообщении ДТЭК.
Горожанам рекомендуют при необходимости отключить из розеток мощные электроприборы, чтобы предотвратить скачки напряжения при восстановлении подачи тока.
Точное время завершения ремонтных работ будет сообщено дополнительно.