Сегодня, 25 октября, в Киеве из-за технологической аварии частично обесточены три района города.

Электроснабжение временно отсутствует в части Голосеевского, Соломенского и Шевченковского районов.

Об этом сообщает ДТЭК.

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Аварийное отключение электроэнергии в Киеве 25 октября 2026

Специалисты аварийных бригад уже приступили к восстановительным работам, чтобы оперативно вернуть электроэнергию в три района Киева.

— Из-за аварии в части Голосеевского, Соломенского и Шевченковского районов отсутствует электроснабжение. Энергетики уже работают, чтобы как можно скорее улучшить ситуацию и вернуть свет, — говорится в сообщении ДТЭК.

Горожанам рекомендуют при необходимости отключить из розеток мощные электроприборы, чтобы предотвратить скачки напряжения при восстановлении подачи тока.

Точное время завершения ремонтных работ будет сообщено дополнительно.

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