В Кремле заявили о готовности возобновить трехсторонние мирные переговоры с участием Украины, США и России после 4 ноября.

Заявление Кремля относительно трехсторонних переговоров

Как сообщил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину, Москва готова вернуться в переговорный процесс после 4 ноября, когда в РФ отмечают День народного единства.

— Теперь очередной дедлайн это 4 ноября, наш большой праздник (речь идет о Дне народного единства, — Ред.). После этого мы будем готовы возобновить переговоры, — сказал он.

Ушаков также утверждает, что Россия якобы планировала возобновить прошедшие 18–20 сентября переговоры после выборов в Госдуму, однако обвинила украинскую сторону в срыве договоренностей.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что трехстороннюю встречу переговорных команд Украины, США и России по завершению войны планируют провести в первой половине ноября.

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