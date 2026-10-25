Могут состояться после 4 ноября: в Кремле сделали очередное заявление о переговорах
- В Кремле сделали новое заявление о возможном возобновлении мирных переговоров между Украиной, США и Россией.
- Помощник Путина Юрий Ушаков назвал ориентировочные сроки возвращения Москвы в переговорный процесс.
В Кремле заявили о готовности возобновить трехсторонние мирные переговоры с участием Украины, США и России после 4 ноября.
Заявление Кремля относительно трехсторонних переговоров
Как сообщил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину, Москва готова вернуться в переговорный процесс после 4 ноября, когда в РФ отмечают День народного единства.
— Теперь очередной дедлайн это 4 ноября, наш большой праздник (речь идет о Дне народного единства, — Ред.). После этого мы будем готовы возобновить переговоры, — сказал он.
Ушаков также утверждает, что Россия якобы планировала возобновить прошедшие 18–20 сентября переговоры после выборов в Госдуму, однако обвинила украинскую сторону в срыве договоренностей.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что трехстороннюю встречу переговорных команд Украины, США и России по завершению войны планируют провести в первой половине ноября.