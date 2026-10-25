В ночь на 25 октября Россия атаковала Украину беспилотниками разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 25 октября: чем атаковала РФ

В ночь на 25 октября, начиная с 18:00 24 октября, российские войска атаковали Украину 153 беспилотниками.

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Во время ночной атаки на Украину противник применил:

ударные БпЛА типа Shahed, среди которых 92 были реактивными;

беспилотники S8000 Бандероль/Дань-Т;

дроны типа Гербера;

дроны-имитаторы типа Пародия.

Беспилотники запускали из районов Брянска, Орла, Курска, Миллерова в РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/приглушено 119 враждебных БпЛА типа Shahed (64 из них — реактивные), Гербера, дронов других типов.

Попадание российских средств воздушного нападения зафиксировали на 15 локациях. Еще на девяти локациях упали обломки сбитых целей.

В настоящее время атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве Украины остаются около девяти ударных беспилотников. Силы обороны продолжают боевую работу.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 705-е сутки.



На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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