Ночная атака на Украину 25 октября: РФ запустила 153 дрона, 92 из них – реактивные
В ночь на 25 октября Россия атаковала Украину беспилотниками разных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 25 октября: чем атаковала РФ
В ночь на 25 октября, начиная с 18:00 24 октября, российские войска атаковали Украину 153 беспилотниками.
Во время ночной атаки на Украину противник применил:
- ударные БпЛА типа Shahed, среди которых 92 были реактивными;
- беспилотники S8000 Бандероль/Дань-Т;
- дроны типа Гербера;
- дроны-имитаторы типа Пародия.
Беспилотники запускали из районов Брянска, Орла, Курска, Миллерова в РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/приглушено 119 враждебных БпЛА типа Shahed (64 из них — реактивные), Гербера, дронов других типов.
Попадание российских средств воздушного нападения зафиксировали на 15 локациях. Еще на девяти локациях упали обломки сбитых целей.
В настоящее время атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве Украины остаются около девяти ударных беспилотников. Силы обороны продолжают боевую работу.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 705-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.