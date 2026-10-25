Конкретные результаты: Зеленский заявил о возобновлении работы Starlink
- Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о важных результатах переговоров с американской стороной в Осло.
- По словам главы государства, Киеву и Вашингтону удалось урегулировать часть вопросов, которые ранее усложняли сотрудничество.
- В то же время, одна из ключевых проблем в сфере оборонной поддержки Украины остается нерешенной.
После переговоров между Украиной и США в Осло удалось возобновить работу Starlink и бесперебойное поступление разведданных относительно российских баллистических ударов.
Об этом глава государства рассказал в интервью Алле Мазур в программе ТСН Тиждень, которую транслировали в эфире национального телемарафона Єдині новини.
Зеленский рассказал о результатах переговоров в Осло
По словам главы государства, переговоры были предметными и дали конкретные результаты. В частности, Украина снова получает разведывательную информацию о баллистических угрозах в полном объеме.
Зеленский уточнил, что работу Starlink возобновили в субботу в 05.20. Он подчеркнул, что украинской стороне удалось добиться необходимых договоренностей с США.
– Эмоциональный диалог между Украиной и США вернулся к работе. Старлинк вернулся к работе (в субботу, 24 октября, в 5:20 утра). У нас есть правильный результат. Мы вышли с тем, что нам нужно. Это одна из частей наших разговоров в Осло, – сообщил глава государства.
Он отметил, что в 5:20 Starlink начали работать 420 км.
Президент пояснил, что ранее в отношениях между Киевом и Вашингтоном возникли три проблемных вопроса: нехватка систем противовоздушной обороны, ограничение работы Starlink и доступ к американским разведданным.
Два последних вопроса удалось урегулировать. В то же время, потребность Украины в дополнительных системах ПВО остается нерешенной.