Правительство выделило 187,6 млн грн на восстановление домов в трех областях — Корецкий
- Кабмин принял новое решение о финансировании восстановления жилья, поврежденного российскими атаками.
- Государственную поддержку получат жители нескольких регионов, где продолжаются работы по ликвидации последствий войны.
- В Кабмине объяснили, как планируют использовать выделенные средства и кому поможет реализация этих проектов.
Кабмин выделил 187,6 млн грн на восстановление 33 многоквартирных домов, которые получили повреждения из-за российских атак в Днепропетровской, Сумской и Киевской областях.
Правительство направило средства на восстановление домов в трех областях
Как сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, средства из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии перечислят в местные бюджеты.
— Правительство направило 187,6 млн грн на восстановление 33 многоквартирных домов, поврежденных в результате российской агрессии в Днепропетровской, Сумской и Киевской областях, — сообщил он.
В частности, финансирование предусмотрено для ремонта трех домов в Кривом Роге, 20 в Сумах и еще 10 в Киевской области.
Ожидается, что благодаря восстановительным работам более 4 тыс. жителей смогут вернуться в свои дома.
Несмотря на ограниченные возможности государственного бюджета, правительство продолжает финансировать восстановление жилья, поврежденного в результате российской агрессии.
Напомним, что 3 октября Сергей Корецкий сообщил, что Украина привлекла €50 млн от БРРЕ и Правительства Италии на компенсации за уничтоженное из-за агрессии РФ жилье.
Денежные средства направят на жилищные сертификаты по программе єВідновлення.