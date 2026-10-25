Кабмин выделил 187,6 млн грн на восстановление 33 многоквартирных домов, которые получили повреждения из-за российских атак в Днепропетровской, Сумской и Киевской областях.

Правительство направило средства на восстановление домов в трех областях

Как сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, средства из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии перечислят в местные бюджеты.

— Правительство направило 187,6 млн грн на восстановление 33 многоквартирных домов, поврежденных в результате российской агрессии в Днепропетровской, Сумской и Киевской областях, — сообщил он.

В частности, финансирование предусмотрено для ремонта трех домов в Кривом Роге, 20 в Сумах и еще 10 в Киевской области.

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Ожидается, что благодаря восстановительным работам более 4 тыс. жителей смогут вернуться в свои дома.

Несмотря на ограниченные возможности государственного бюджета, правительство продолжает финансировать восстановление жилья, поврежденного в результате российской агрессии.

Напомним, что 3 октября Сергей Корецкий сообщил, что Украина привлекла €50 млн от БРРЕ и Правительства Италии на компенсации за уничтоженное из-за агрессии РФ жилье.

Денежные средства направят на жилищные сертификаты по программе єВідновлення.

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