В понедельник, 26 октября, в части регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

Графики отключения света 26 октября: что известно

Как сообщает Укрэнерго, почасовые графики отключений вводятся из-за последствий массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре.

В частности, с 06:00 до 23:59 предусмотрено:

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графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в объеме от одной до двух очередей.

ограничение мощности для промышленных предприятий

В то же время Укрэнерго предупреждает, что из-за возможных новых обстрелов ситуация в энергосистеме может измениться. Украинцы призывают проверять актуальные графики на официальных ресурсах облэнерго в своих регионах.

Кроме того, потребителей просят экономно пользоваться электроэнергией после возобновления электроснабжения по графику.

Напомним, что сегодня, 25 октября, в Киеве из-за технологической аварии частично обесточены три района города.

Известно, что электроснабжение временно отсутствовало в части Голосеевского, Соломенского и Шевченковского районов.

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