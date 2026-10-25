Отключения света 26 октября: как будут действовать графики в понедельник
В понедельник, 26 октября, в части регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.
Графики отключения света 26 октября: что известно
Как сообщает Укрэнерго, почасовые графики отключений вводятся из-за последствий массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре.
В частности, с 06:00 до 23:59 предусмотрено:
- графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в объеме от одной до двух очередей.
- ограничение мощности для промышленных предприятий
В то же время Укрэнерго предупреждает, что из-за возможных новых обстрелов ситуация в энергосистеме может измениться. Украинцы призывают проверять актуальные графики на официальных ресурсах облэнерго в своих регионах.
Кроме того, потребителей просят экономно пользоваться электроэнергией после возобновления электроснабжения по графику.
Напомним, что сегодня, 25 октября, в Киеве из-за технологической аварии частично обесточены три района города.
Известно, что электроснабжение временно отсутствовало в части Голосеевского, Соломенского и Шевченковского районов.