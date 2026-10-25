Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф передал российскому диктатору Владимиру Путину документ, который содержит американские предложения по завершению войны против Украины.

Об этом глава государства рассказал в интервью Алле Мазур в программе ТСН Тиждень, которую транслировали в эфире национального телемарафона Єдині новини.

Уиткофф передал Путину документ: что в нем было

По словам главы государства, документ содержит ряд наработок американской стороны. В то же время у Украины есть принципиальные позиции, от которых она не готова отступать.

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В частности, Киев не согласится на нейтральный статус государства или ограничение численности и возможностей Вооруженных сил Украины.

Зеленский не уточнил, отражены ли эти красные линии непосредственно в документе, переданном Уиткоффом Путину. Президент пояснил, что не может разглашать все подробности из-за договоренностей с США.

В то же время, он подчеркнул, что Россия не может диктовать Украине условия будущих гарантий безопасности.

– Следовательно, ограничение нашей армии и нейтральность Украины не обсуждается. Вопрос территорий – это “красная линия”, которая может обсуждаться исключительно на уровне лидеров. Это для нас и была константа всегда. Но вопрос территорий американцы часто поднимают: на что мы готовы обменивать те или иные принципиальные вещи, – говорит глава государства.

Отдельным вопросом остается территориальная целостность Украины. По словам Зеленского, территориальные вопросы могут быть обсуждены исключительно на уровне лидеров государств.

– Если (обсуждение, – Ред.) территориального вопроса – то на уровне лидеров. Других вопросов – на уровне технических групп. Что такое другое? Гарантия безопасности. Если это вопрос НАТО – и, безусловно, этот вопрос появляется в соответствующих документах и ​​в новых наработках, появляется вопрос НАТО. Мы обсуждаем гарантии безопасности и кто-то должен брать на себя гарантии, что Россия не начнет агрессию заново, – заявил президент.

В этом вопросе Украина, прежде всего, рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов и европейских партнеров.

В то же время президент подчеркнул, что переданный Уиткоффом документ не является готовым мирным планом, который Россия должна одобрить или отклонить.

По его словам, решение о завершении войны не может принимать только Москва. Американские предложения являются основой для дальнейших обсуждений между всеми сторонами, включая Украину.

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