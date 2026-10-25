Уиткофф передал Путину документ: Зеленский раскрыл содержание
- Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о документе, который спецпредставитель США Стив Уиткофф передал Владимиру Путину.
- Глава государства объяснил, какие принципиальные позиции Киев отстаивает при обсуждении возможного завершения войны.
- Зеленский также уточнил, какие вопросы Украина готова обсуждать с партнерами и почему окончательные решения требуют участия всех сторон.
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф передал российскому диктатору Владимиру Путину документ, который содержит американские предложения по завершению войны против Украины.
Об этом глава государства рассказал в интервью Алле Мазур в программе ТСН Тиждень, которую транслировали в эфире национального телемарафона Єдині новини.
Уиткофф передал Путину документ: что в нем было
По словам главы государства, документ содержит ряд наработок американской стороны. В то же время у Украины есть принципиальные позиции, от которых она не готова отступать.
В частности, Киев не согласится на нейтральный статус государства или ограничение численности и возможностей Вооруженных сил Украины.
Зеленский не уточнил, отражены ли эти красные линии непосредственно в документе, переданном Уиткоффом Путину. Президент пояснил, что не может разглашать все подробности из-за договоренностей с США.
В то же время, он подчеркнул, что Россия не может диктовать Украине условия будущих гарантий безопасности.
– Следовательно, ограничение нашей армии и нейтральность Украины не обсуждается. Вопрос территорий – это “красная линия”, которая может обсуждаться исключительно на уровне лидеров. Это для нас и была константа всегда. Но вопрос территорий американцы часто поднимают: на что мы готовы обменивать те или иные принципиальные вещи, – говорит глава государства.
Отдельным вопросом остается территориальная целостность Украины. По словам Зеленского, территориальные вопросы могут быть обсуждены исключительно на уровне лидеров государств.
– Если (обсуждение, – Ред.) территориального вопроса – то на уровне лидеров. Других вопросов – на уровне технических групп. Что такое другое? Гарантия безопасности. Если это вопрос НАТО – и, безусловно, этот вопрос появляется в соответствующих документах и в новых наработках, появляется вопрос НАТО. Мы обсуждаем гарантии безопасности и кто-то должен брать на себя гарантии, что Россия не начнет агрессию заново, – заявил президент.
В этом вопросе Украина, прежде всего, рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов и европейских партнеров.
В то же время президент подчеркнул, что переданный Уиткоффом документ не является готовым мирным планом, который Россия должна одобрить или отклонить.
По его словам, решение о завершении войны не может принимать только Москва. Американские предложения являются основой для дальнейших обсуждений между всеми сторонами, включая Украину.