В течение 24 октября и в ночь на 25 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по вражеским военным объектам как на временно захваченных территориях, так и на территории РФ.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Удары по военным объектам РФ 24-25 октября: что известно

Как сообщает Генштаб, под прицелом украинских защитников оказались вражеские радиолокационные станции, командно-наблюдательные пункты и места дислокации личного состава захватчиков.

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В результате удачно проведенных операций Силы обороны нанесли удары по ключевым узлам обороны и наблюдению оккупантов.

В частности, поражены радиолокационные станции (РЛС) армии РФ в районах населенных пунктов Гостищево и Курганное Белгородской области РФ.

— Поражение РЛС создает пробелы в радиолокационном поле противника и расширяет возможности сил обороны Украины применять беспилотные системы на всех уровнях, — отметили в Генштабе.

Также Силы обороны Украины ударили по пункту управления подразделения оккупантов возле Тарасовки на Запорожье, а также по командно-наблюдательному пункту (КСП) в районе Голой Пристани на Херсонщине.

Кроме этого, украинские воины нанесли эффективные удары по районам сосредоточения личного состава противника.

В частности, поражения зафиксированы в населенных пунктах Николаевка и Новоукраинка Донецкой области, а также в районах Бердянска, Охримовки и Тарасовки Запорожской области.

В Генштабе подчеркнули, что системная и точечная работа по ключевым военным приоритетам врага будет продолжаться и дальше — до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.

Информацию о масштабах повреждений и потерях российских войск пока уточняют.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 705-е сутки.



На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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