ВСУ поразили РЛС и места скопления окупантов на ВОТ и в РФ — Генштаб
В течение 24 октября и в ночь на 25 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по вражеским военным объектам как на временно захваченных территориях, так и на территории РФ.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Удары по военным объектам РФ 24-25 октября: что известно
Как сообщает Генштаб, под прицелом украинских защитников оказались вражеские радиолокационные станции, командно-наблюдательные пункты и места дислокации личного состава захватчиков.
В результате удачно проведенных операций Силы обороны нанесли удары по ключевым узлам обороны и наблюдению оккупантов.
В частности, поражены радиолокационные станции (РЛС) армии РФ в районах населенных пунктов Гостищево и Курганное Белгородской области РФ.
— Поражение РЛС создает пробелы в радиолокационном поле противника и расширяет возможности сил обороны Украины применять беспилотные системы на всех уровнях, — отметили в Генштабе.
Также Силы обороны Украины ударили по пункту управления подразделения оккупантов возле Тарасовки на Запорожье, а также по командно-наблюдательному пункту (КСП) в районе Голой Пристани на Херсонщине.
Кроме этого, украинские воины нанесли эффективные удары по районам сосредоточения личного состава противника.
В частности, поражения зафиксированы в населенных пунктах Николаевка и Новоукраинка Донецкой области, а также в районах Бердянска, Охримовки и Тарасовки Запорожской области.
В Генштабе подчеркнули, что системная и точечная работа по ключевым военным приоритетам врага будет продолжаться и дальше — до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.
Информацию о масштабах повреждений и потерях российских войск пока уточняют.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 705-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.