К концу минувших суток на фронте произошло 157 боевых столкновений. Враг нанес 42 авиационных удара, сбросил 142 управляемых авиабомба. Кроме того, привлек для поражения 4834 дрона-камикадзе и произвел 1758 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 26 октября 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 706-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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